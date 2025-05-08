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Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

Київ • УНН

 • 7950 перегляди

Володимир Зеленський нагородив голову СБУ Василя Малюка званням Героя України. Відповідний указ №299/2025 опубліковано на сайті глави держави.

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв главі Служби безпеки України Василю Малюку звання Герой України, передає УНН.

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Малюку Василю Васильовичу — генерал-лейтенанту 

- йдеться в указі №299/2025.

Як зазначено у документі, Малюк був удостоєний звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

СБУ викрила у своїх лавах топового "щура" фсб: голова Служби безпеки Малюк особисто затримував зрадника12.02.25, 12:46 • 116144 перегляди

Антоніна Туманова

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