Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України
Київ • УНН
Володимир Зеленський нагородив голову СБУ Василя Малюка званням Героя України. Відповідний указ №299/2025 опубліковано на сайті глави держави.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв главі Служби безпеки України Василю Малюку звання Герой України, передає УНН.
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Малюку Василю Васильовичу — генерал-лейтенанту
Як зазначено у документі, Малюк був удостоєний звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.
СБУ викрила у своїх лавах топового "щура" фсб: голова Служби безпеки Малюк особисто затримував зрадника12.02.25, 12:46 • 116144 перегляди