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"Таких рекомендаций не поступало": МОН прокомментировало информацию о переходе некоторых украинских вузов на дистанционку
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Глава СБУ Василий Малюк получил звание Герой Украины

Киев • УНН

 • 6816 просмотра

Владимир Зеленский наградил главу СБУ Василия Малюка званием Героя Украины. Соответствующий указ №299/2025 опубликован на сайте главы государства.

Глава СБУ Василий Малюк получил звание Герой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Малюку звание Герой Украины, передает УНН.

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Малюку Василию Васильевичу — генерал-лейтенанту 

- говорится в указе №299/2025.

Как указано в документе, Малюк был удостоен звания Героя Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя12.02.25, 12:46 • 116144 просмотра

Антонина Туманова

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