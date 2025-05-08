Глава СБУ Василий Малюк получил звание Герой Украины
Киев • УНН
Владимир Зеленский наградил главу СБУ Василия Малюка званием Героя Украины. Соответствующий указ №299/2025 опубликован на сайте главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Малюку звание Герой Украины, передает УНН.
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Как указано в документе, Малюк был удостоен звания Героя Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.
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