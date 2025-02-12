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СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Киев  •  УНН

 • 30094 просмотра

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Председатель СБУ Василий Малюк лично задерживал руководителя Штаба Антитеррористического центра СБУ, который подозревается в том, что сотрудничал с фсб. Задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности, при разработке использовалась дезинформация.

Служба безопасности Украины разоблачила в своих рядах и задержала чиновника-предателя, который работал на фсб, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.

Как сообщили источники УНН в спецслужбе, предателем, который работал на фсб рф, оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.

СБУ разоблачила топовую "крысу" фсб в своих рядах! Задерживал предателя сегодня утром лично председатель СБУ Василий Малюк. Как оказалось, на врага работал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБ Украины.

- сообщили в СБУ.

Василий Малюк сообщил, что Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы".

"Председатель СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк напрямую докладывал Верховному Главнокомандующему, Президенту Украины Владимиру Зеленскому", - рассказали в спецслужбе.

Это была сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя - мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу

- сказал Василий Малюк.

Также отмечается, что через предателя СБУ длительное время передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а впоследствии - в рамках уголовного производства.

О деталях этой спецоперации СБУ, как указано, сообщит в ближайшее время.

Не пали своих, «спали» врага: СБУ призвала сообщать о попытках вербовки06.02.25, 11:40 • 24483 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
vasilii-malyukВасилий Малюк
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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