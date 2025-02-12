СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
Киев • УНН
Председатель СБУ Василий Малюк лично задерживал руководителя Штаба Антитеррористического центра СБУ, который подозревается в том, что сотрудничал с фсб. Задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности, при разработке использовалась дезинформация.
Служба безопасности Украины разоблачила в своих рядах и задержала чиновника-предателя, который работал на фсб, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.
Как сообщили источники УНН в спецслужбе, предателем, который работал на фсб рф, оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.
СБУ разоблачила топовую "крысу" фсб в своих рядах! Задерживал предателя сегодня утром лично председатель СБУ Василий Малюк. Как оказалось, на врага работал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБ Украины.
Василий Малюк сообщил, что Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы".
"Председатель СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк напрямую докладывал Верховному Главнокомандующему, Президенту Украины Владимиру Зеленскому", - рассказали в спецслужбе.
Это была сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя - мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу
Также отмечается, что через предателя СБУ длительное время передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а впоследствии - в рамках уголовного производства.
О деталях этой спецоперации СБУ, как указано, сообщит в ближайшее время.
Не пали своих, «спали» врага: СБУ призвала сообщать о попытках вербовки06.02.25, 11:40 • 24483 просмотра