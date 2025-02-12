СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Служба безопасности Украины разоблачила в своих рядах и задержала чиновника-предателя, который работал на фсб, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.

Как сообщили источники УНН в спецслужбе, предателем, который работал на фсб рф, оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.

Василий Малюк сообщил, что Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы".

"Председатель СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк напрямую докладывал Верховному Главнокомандующему, Президенту Украины Владимиру Зеленскому", - рассказали в спецслужбе.

Это была сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя - мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу