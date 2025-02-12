СБУ викрила у своїх лавах топового "щура" фсб: голова Служби безпеки Малюк особисто затримував зрадника
Київ • УНН
Голова СБУ Василь Малюк особисто затримував керівника Штабу Антитерористичного центру СБУ, який підозрюється у тому, що співпрацював з фсб. Задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності, під час розробки використовувалась дезінформація.
Служба безпеки України викрила у своїх лавах і затримала високопосадовця-зрадника, який працював на фсб, повідомили у СБУ у середу, пише УНН.
Як повідомили джерела УНН в спецслужбі, зрадником, який працював на фсб рф, виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра.
СБУ викрила топового "щура" фсб у своїх лавах! Затримував зрадника сьогодні зранку особисто голова СБУ Василь Малюк. Як виявилося, на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України.
Василь Малюк повідомив, що Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності "щура".
"Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, Президентові України Володимиру Зеленському", - розповіли у спецслужбі.
Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника - мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу
Також зазначається, що через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в межах контррозвідувальних заходів, а згодом - у межах кримінального провадження.
Про деталі цієї спецоперації СБУ, як вказано, повідомить найближчим часом.
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