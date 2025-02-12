СБУ викрила у своїх лавах топового "щура" фсб: голова Служби безпеки Малюк особисто затримував зрадника

Служба безпеки України викрила у своїх лавах і затримала високопосадовця-зрадника, який працював на фсб, повідомили у СБУ у середу, пише УНН.

Як повідомили джерела УНН в спецслужбі, зрадником, який працював на фсб рф, виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра.

Василь Малюк повідомив, що Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності "щура".

"Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, Президентові України Володимиру Зеленському", - розповіли у спецслужбі.

Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника - мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу