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СБУ викрила у своїх лавах топового "щура" фсб: голова Служби безпеки Малюк особисто затримував зрадника

СБУ викрила у своїх лавах топового "щура" фсб: голова Служби безпеки Малюк особисто затримував зрадника

Київ • УНН

 • 116035 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк особисто затримував керівника Штабу Антитерористичного центру СБУ, який підозрюється у тому, що співпрацював з фсб. Задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності, під час розробки використовувалась дезінформація.

Служба безпеки України викрила у своїх лавах і затримала високопосадовця-зрадника, який працював на фсб, повідомили у СБУ у середу, пише УНН.

Як повідомили джерела УНН в спецслужбі, зрадником, який працював на фсб рф, виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра.

СБУ викрила топового "щура" фсб у своїх лавах! Затримував зрадника сьогодні зранку особисто голова СБУ Василь Малюк. Як виявилося, на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України.

- повідомили в СБУ.

Василь Малюк повідомив, що Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності "щура".

"Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, Президентові України Володимиру Зеленському", - розповіли у спецслужбі.

Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника - мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу

- сказав Василь Малюк.

Також зазначається, що через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в межах контррозвідувальних заходів, а згодом - у межах кримінального провадження.

Про деталі цієї спецоперації СБУ, як вказано, повідомить найближчим часом.

Не пали своїх, "спали" ворога: СБУ закликала повідомляти про спроби вербування 06.02.25, 11:40 • 26272 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаКримінал та НП
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