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Командующий ССО назвал первоочередные шаги на 100 дней

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Роберт Бровди планирует интегрировать подразделения ССО в единую систему, нарастить производство боеприпасов и запустить рекрутинговую кампанию. Также будет оптимизирован численный состав ССО.

Командующий ССО назвал первоочередные шаги на 100 дней

Новый командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных Сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди анонсировал перечень первоочередных шагов на 100 дней. Об этом говорится в его Тelegram-канале, передает УНН.

Детали

В среду, 04 июня Бросди сообщил, что в течение следующих 100 дней в СБС будет внедрен ряд конкретных шагов для немедленной и эффективной трансформации. Основные направления включают:

  • Прозрачные результаты: целью является достижение того, чтобы 6-7 подразделений СБС вошли в топ-10 по действующему рейтингу результативности подразделений БПЛА Сил обороны Украины.
    • Единая система управления: до июня-июля 2025 года все боевые подразделения СБС будут интегрированы в единую электронную систему для планирования, анализа, координации, управления и онлайн-отчетности с автоматической верификацией результатов.
      • 12 слоев влияния: с июня по сентябрь 2025 года будут запущены или усилены все 12 слоев влияния СБС на тактической и оперативной глубине. Это предполагает немедленную переподготовку личного состава и обеспечение необходимыми средствами, технологиями и системами управления.
        • Приоритет боеприпасов: наращивание собственного производства боеприпасов для бесперебойного и своевременного обеспечения, чтобы "боеприпасы ждали пилотов, а не наоборот".
          • Единый состав критических компонентов: создание централизованного склада для своевременной поставки 50 критически важных средств и компонентов (таких как StarLink, аккумуляторы, мобильные РЭБы, компоненты для FPV-дронов и бомберов, периферия, павербанки, пикапы) подразделениям СБС.
            • Логистика НРК: внедрение наземных роботизированных комплексов как основного средства логистики для доставки боевых частей, дронов и периферии к пилотам на позициях.
              • Пополнение личного состава: запуск единой рекрутинговой кампании для СБС, которая будет сочетать базовую и профессиональную подготовку. Будет создана собственная сеть школ для подготовки специалистов по FPV, бомберов, крылатых БПЛА, РЭБ, РЭР, РЛС, истребителей и НРК.
                • Оптимизация и эффективность: пересмотр и оптимизация боевого численного состава СБС, переквалификация и дообучение неопытных экипажей, перепрофилирование по видам летной деятельности, а также выявление и устранение "мертвых душ", "гастролеров", "уклонистов в военной форме", "утомленных" и "хитрованов".
                  • Точное планирование и обеспечение: унификация анализа возможностей и фактов применения, а также результатов в разрезе моделей дронов/боеприпасов для точного планирования и реализации обеспечения.

                    По словам командующего, применение БПЛА на стратегическую глубину является чувствительной темой, поэтому детали не разглашаются, но приоритеты для тех, кого это касается, уже определены.

                    Кроме того, он заметил, что центр инноваций и внедрений разработок (R&D) будет трансформирован, и его деятельность расширится с уровня бригады до обеспечения рода войск и больше, учитывая уже реализованные 15 проектов, устройств и средств применения.

                    "Мадяр" также поблагодарил бывшего командующего СБС Сухаревского за "заложенный фундамент и корректную передачу дел": "Ни одно начатое вами рациональное начинание не будет разрушено".

                    Напомним

                    Во вторник, 03 июня Владимир Зеленский подписал указ о назначении Роберта Бровди командующим Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. 

                    Командир "Птахів Мадяра", майор Роберт Бровді отримав звання Героя України: Зеленський підписав указ 08.05.25, 15:02 • 10301 просмотр

                    Вита Зеленецкая

                    Вита Зеленецкая

                    Война
                    Старлинк
                    Вооруженные силы Украины
                    Владимир Зеленский
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