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"Мадяр" приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем ВСУ

Киев • УНН

 • 54 просмотра

11 июня Роберт Бровди, известный как "Мадяр", официально стал командующим Сил беспилотных систем ВСУ: "Бумажные дела и трехдневный трип в Киев завершены".

"Мадяр" приступил к исполнению обязанностей командующего Сил беспилотных систем ВСУ

В среду, 11 июня, Роберт "Мадяр" Бровди приступил к исполнению обязанностей командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС). Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

"Принял дела и должность, приступил к исполнению обязанностей командующего Силами беспилотных систем ВСУ", - написал "Мадяр".

Он заверил, что продолжит "служить верой и правдой Народу Украины".

Отсчет стартовых 100 суток начат, а вместе с тем принят вызов и установлена амбициозная планка. Будем отчитываться с Командой должным образом

- отметил новый командующий СБС.

Он добавил, что "бумажные дела и трехдневный трип в Киев завершены, командующий Птиц уже на Донбассе, на своем месте", и "популяция существ-захватчиков несколько сократится".

Напомним

На днях новый командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди анонсировал перечень первоочередных шагов на 100 дней.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
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