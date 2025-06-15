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Оккупанты 178 раз атаковали позиции ВСУ: ожесточенные бои на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 450 просмотра

В течение 14 июня на фронте произошло 178 боевых столкновений, армия рф совершила массированные удары. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях.

Оккупанты 178 раз атаковали позиции ВСУ: ожесточенные бои на Покровском направлении

С начала суток, 14 июня на российско-украинском фронте произошло 178 боевых столкновений. Армия рф осуществила массированные ракетные, авиационные и артиллерийские удары на разных направлениях фронта. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 14.06.2025 на фронте зафиксировано 178 боестолкновений.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 56 авиационных ударов, применив одну ракету и 63 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 1249 дронов-камикадзе и осуществили 4124 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в отчете от 14 июня.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг три раза пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Каменки и в направлении населенных пунктов Липцы, Красное Первое.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки. В настоящее время идет два боя.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 17 российских атак в районах Редкодуба, Ямполовки, Зеленой Долины, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Глущенково, Ольговка, Новый Мир, Торское, Шандриголово. Еще две атаки продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и Верхнекаменского, получили отпор.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили шесть вражеских штурмов. Враг атаковал в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении наши войска за сегодня отбили 21 вражескую атаку в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Романовки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 45 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новосергеевка, Удачное, Горехово и в направлении Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 44 атаки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 210 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили шесть автомобилей, 12 мотоциклов, 11 БпЛА, станцию визуального наблюдения Муром-М, 2 антенны управления БпЛА. Также украинские защитники поразили три боевые бронированные машины, две пушки и одно средство РЭБ противника

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 23 вражеские атаки вблизи населенных пунктов Разлив, Богатырь, Новоселка и в направлении Шевченко, Вольное Поле. До сих пор продолжается два боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили штурм захватчиков в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил две неудачные попытки продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на Курском направлении, где наши войска за сегодня отбили 33 атаки противника, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

Напомним

Владимир Зеленский сообщил об освобождении Андреевки в Сумской области. По его словам, этого удалось достичь благодаря наступательным действиям 225-го отдельного штурмового полка.

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение объектов российского ВПК в ставропольском и самарском регионах14.06.25, 10:38 • 3654 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина
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