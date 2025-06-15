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Окупанти 178 разів атакували позиції ЗСУ: запеклі бої на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Протягом 14 червня на фронті відбулось 178 бойових зіткнень, армія рф здійснила масовані удари. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках.

Окупанти 178 разів атакували позиції ЗСУ: запеклі бої на Покровському напрямку

Від початку доби, 14 червня на російсько-українському фронті відбулось 178 бойових зіткнень. Армія рф здійснила масовані ракетні, авіаційні та артилерійські удари на різних напрямках фронту. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 14.06.2025 на фронті зафіксовано 178 боєзіткнень.

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 56 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 63 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1249 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у звіті від 14 червня.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог три рази намагався просунутися до позицій наших захисників у районі Кам’янки та в напрямку населених пунктів Липці, Красне Перше.

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку у районах населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка та у напрямку Голубівки та Новоплатонівки. На даний час точиться два боя.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 17 російських атак у районах Рідкодуба, Ямполівки, Зеленої Долини, Серебрянського лісу та в напрямку населених пунктів Глущенкове, Ольгівка, Новий Мир, Торське, Шандриголове. Ще дві атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та Верхньокам’янського, отримали відсіч.

На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупинили шість ворожих штурмів. Ворог атакував у бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку наші війська за сьогодні відбили 21 ворожу атаку у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Романівки та в напрямках Плещіївки і Яблунівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 45 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 44 атаки, одне боєзіткнення триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 210 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили шість автомобілів, 12 мотоциклів, 11 БпЛА, станцію візуального спостереження Муром-М, 2 антени управління БпЛА. Також українські захисники уразили три бойові броньовані машини, дві гармати та один засіб РЕБ противника

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 23 ворожі атаки поблизу населених пунктів Розлив, Багатир, Новосілка та в напрямку Шевченко, Вільне Поле. Дотепер триває два боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили штурм загарбників у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив дві невдалі спроби просунутися вперед у районі Антонівського мосту.

Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Курському напрямку, де наші війська за сьогодні відбили 33 атаки противника, шість боєзіткнень досі продовжуються.

Нагадаємо

Володимир Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині. За його словами, цього вдалося досягти завдяки наступальним діям 225-го окремого штурмового полку.

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження об’єктів російського ВПК у ставропольському та самарському регіонах14.06.25, 10:38 • 3658 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна
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