У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження об’єктів російського ВПК у ставропольському та самарському регіонах

ЗСУ вразили об’єкти ВПК з виробництва вибухових речовин у самарській області та ставропольському краї рф. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових речовин та боєприпасів, у ніч на 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу російського агресора - йдеться в повідомленні.

Зокрема, уражено потужності АТ "ННК", у Самарській області рф. Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК росії. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.

Також, за даними Генштабу, здійснено вогневе ураження комбінату Невинномиськ у Ставропольському краї рф - одного із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії рф проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.

Результати ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України - додали в Генштабі.

Раніше УНН повідомляв, що у самарській області рф атаковано "Новокуйбишевський завод каталізаторів", який виробляє каталізатори для нафтопереробних підприємств. Завод забезпечує рф каталізаторами, без яких не працюють її НПЗ.

Нагадаємо

Уночі 14 червня невідомі безпілотники атакували один із найбільших заводів рф із виробництва азотних добрив "Невинномиський Азот" в Ставропольському краї.