У самарській області рф атаковано завод , без якого не працюють нафтопереробні підприємства

У самарській області рф атаковано "Новокуйбишевський завод каталізаторів", який виробляє каталізатори, без яких не працюють нафтопереробні заводи. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, передає УНН.

В Самарській області атаковано "Новокуйбишевський завод каталізаторів" - важливий елемент паливної автономії російського ВПК - йдеться в повідомленні.

За даними Коваленка, цей завод забезпечує рф каталізаторами, без яких не працюють її нафтопереробні заводи, а це все - авіаційне паливо, дизель для бронетехніки та ракетне пальне - така от логістична система.

Тут відновлюють старі каталітичні матеріали, створюють нові, без чого не буде ані пального, ані мастила, ані вибухівки.

Нагадаємо

Уночі 14 червня невідомі безпілотники атакували один із найбільших заводів рф із виробництва азотних добрив "Невинномиський Азот" в Ставропольському краї.