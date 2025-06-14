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В самарской области рф атакован завод, без которого не работают нефтеперерабатывающие предприятия

Киев • УНН

 • 178 просмотра

В самарской области рф атакован "Новокуйбышевский завод катализаторов", который производит катализаторы для нефтеперерабатывающих предприятий. Завод обеспечивает рф катализаторами, без которых не работают ее НПЗ.

В самарской области рф атакован завод, без которого не работают нефтеперерабатывающие предприятия

В самарской области рф атакован "Новокуйбышевский завод катализаторов", который производит катализаторы, без которых не работают нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, передает УНН.

В Самарской области атакован "Новокуйбышевский завод катализаторов" - важный элемент топливной автономии российского ВПК

- говорится в сообщении.

По данным Коваленко, этот завод обеспечивает рф катализаторами, без которых не работают ее нефтеперерабатывающие заводы, а это все - авиационное топливо, дизель для бронетехники и ракетное топливо - такая вот логистическая система.

Здесь восстанавливают старые каталитические материалы, создают новые, без чего не будет ни горючего, ни смазки, ни взрывчатки.

Напомним

Ночью 14 июня неизвестные беспилотники атаковали один из крупнейших заводов рф по производству азотных удобрений "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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