В Генштабе ВСУ подтвердили поражение объектов российского ВПК в ставропольском и самарском регионах

ВСУ поразили объекты ВПК по производству взрывчатых веществ в самарской области и ставропольском крае рф. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

В рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, в ночь на 14 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важным объектам военно-промышленного комплекса российского агрессора - говорится в сообщении.

В частности, поражены мощности АО "ННК", в Самарской области рф. Это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ, объект ВПК россии. Зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны.

Также, по данным Генштаба, осуществлено огневое поражение комбината Невинномысск в Ставропольском крае рф - одного из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива. Предприятие задействовано в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины. Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне.

Результаты поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины - добавили в Генштабе.

Ранее УНН сообщал, что в самарской области рф атакован "Новокуйбышевский завод катализаторов", который производит катализаторы для нефтеперерабатывающих предприятий. Завод обеспечивает рф катализаторами, без которых не работают ее НПЗ.

Напомним

Ночью 14 июня неизвестные беспилотники атаковали один из крупнейших заводов рф по производству азотных удобрений "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае.