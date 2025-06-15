ЗСУ ліквідували понад 1000 окупантів та знищили сотні одиниць ворожої техніки

Упродовж минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували ще понад 1000 військових російської окупаційної армії, а також кілька сотень одиниць ворожої техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генштаб Збройних сил України (ЗСУ).

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1003860 (+1170) осіб ліквідовано

танків ‒ 10937 (0)

бойових броньованих машин ‒ 22804 (+6)

артилерійських систем ‒ 29190 (+33)

РСЗВ ‒ 1418 (+1)

засоби ППО ‒ 1186 (+1)

літаків ‒ 416 (0)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40709 (+123)

крилаті ракети ‒ 3337 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52017 (+89)

спеціальна техніка ‒ 3915 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Аеророзвідники Харківського прикордонного загону дронами знищили дев’ять ворожих транспортних засобів, антени зв’язку та польовий склад з БК. Також уражено позиції та укриття противника.

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