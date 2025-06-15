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ЗСУ ліквідували понад 1000 окупантів та знищили сотні одиниць ворожої техніки

Київ • УНН

 • 1490 перегляди

За минулу добу українські захисники ліквідували понад тисячу російських військових, а також знищили десятки одиниць ворожої техніки. Серед втрат противника - артилерійські системи, БПЛА та автотехніка.

ЗСУ ліквідували понад 1000 окупантів та знищили сотні одиниць ворожої техніки

Упродовж минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували ще понад 1000 військових російської окупаційної армії, а також кілька сотень одиниць ворожої техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генштаб Збройних сил України (ЗСУ).

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1003860 (+1170) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10937 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 22804 (+6)
        • артилерійських систем ‒ 29190 (+33)
          • РСЗВ ‒ 1418 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1186 (+1)
              • літаків ‒ 416 (0)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40709 (+123)
                    • крилаті ракети ‒ 3337 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52017 (+89)
                            • спеціальна техніка ‒ 3915 (+1)

                              Дані уточнюються.

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                              Gas TTF
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