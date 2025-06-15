ЗСУ ліквідували понад 1000 окупантів та знищили сотні одиниць ворожої техніки
Київ • УНН
За минулу добу українські захисники ліквідували понад тисячу російських військових, а також знищили десятки одиниць ворожої техніки. Серед втрат противника - артилерійські системи, БПЛА та автотехніка.
Упродовж минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували ще понад 1000 військових російської окупаційної армії, а також кілька сотень одиниць ворожої техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генштаб Збройних сил України (ЗСУ).
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1003860 (+1170) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10937 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 22804 (+6)
- артилерійських систем ‒ 29190 (+33)
- РСЗВ ‒ 1418 (+1)
- засоби ППО ‒ 1186 (+1)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40709 (+123)
- крилаті ракети ‒ 3337 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52017 (+89)
- спеціальна техніка ‒ 3915 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Аеророзвідники Харківського прикордонного загону дронами знищили дев’ять ворожих транспортних засобів, антени зв’язку та польовий склад з БК. Також уражено позиції та укриття противника.
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