Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром

Любые работы по модернизации, изменению комплектующих или техническому обслуживанию военной и авиационной техники осуществляются исключительно под строгим надзором государственных органов и по предварительному согласованию с соответствующими контролирующими структурами. Невозможно "просто так" заменить узел или агрегат воздушного судна без официального разрешения. Об этом рассказал начальник управления авиастроения Укроборонпрома Геннадий Януль в эксклюзивном комментарии для УНН.

Контролируют не только правоохранительные органы, есть авиационная власть, есть службы качества, есть институты, которые ответственны как научно-технические организации за сопровождение модернизации нашей военной авиационной техники и непосредственно главные исполнители работ по модернизации (...) Эти работы выполняются организациями, которые имеют соответствующие сертификаты, они в украинской авиационной власти называются одобрение – это фактически аналог слова сертификат. Они выдаются в соответствии с видом работ: техническое обслуживание, разработка новых образцов и тому подобное. Если говорить об авиации, например, эти документы выдаются Главным управлением государственной авиации Украины - объясняет Геннадий Януль.

По словам эксперта, модернизация и обслуживание авиационной техники формируется и утверждается не авиационной властью, а заказчиком – Министерством обороны, которое разрабатывает технические задания в рамках правил, установленных авиационной властью. Эти задания должны соответствовать собственным нормативным документам заказчика-эксплуатанта, в которых определены все требования и критерии.

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Что касается основных этапов процесса согласования модернизации или замены комплектующих, можно уверенно сказать, что он очень многокомплексный, но в максимально упрощенном объяснении состоит из нескольких основных шагов:

Разработка технического задания заказчиком (обычно Минобороны), в которое входят требования и критерии. Согласование технического задания с главным исполнителем и, при необходимости, с соисполнителями. Подготовка проектной документации (бумажной или электронной), которая также проходит защиту как проект. Изготовление опытного образца и проведение летных и наземных испытаний. Принятие на вооружение по приказу министра обороны с присвоением соответствующего кода.

Продолжительность всех этих процедур зависит от сложности модернизации: от нескольких месяцев до двух лет и больше. Хотя технически в нормативных документах предусмотрены возможности для упрощения и ускорения, заказчики не всегда отдают предпочтение этим опциям. Это общие принципы. Если модернизация небольшая, она может быть достаточно быстро реализована, подготовлена вся необходимая документация. Если более сложный образец – это уже предполагает более сложные во времени процедуры и так далее.

Собственно сертификация является термином, который употребляется не к технике, а к организации, которая эту работу проводит. Если эту работу уже выполнила сертифицированная организация, провела модернизацию, прошла все соответствующие этапы и облет образца, то он принимается на вооружение приказом Министра обороны. Подписываются акты о соответствии всем требованиям, образец поставляется на вооружение и получает соответствующий код, который присваивает в МОУ уполномоченная служба - отмечает Януль.

Отдельное внимание во всем этом процессе вызывает момент импортозамещения. По словам спикера, в авиационной электронике в Украине уже есть собственные предприятия, но их пока недостаточно, поэтому ключевые узлы еще импортируются.

Если мы берем, скажем, процессы импортозамещения, скажем, авионики, радиоэлектроники, у нас есть и свои украинские предприятия, но их не так много; поэтому мы пока что ключевые процессы ориентируем на поставщиков не наших. Что касается других механических, скажу так, деталей, определенных, у нас есть свои, нормальные определенные наработки, где мы можем многое сделать. Но отдельно я хотел бы выделить такие вещи, особенно вертолетная тематика – это лопасти, это главная боль нашей страны. У нас пока что, к сожалению, не может быть удовлетворено теми мощностями, теми возможностями и техническим потенциалом, чтобы обеспечить наши ВСУ - подчеркнул Геннадий Януль.

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В качестве иллюстрации сложности процесса эксперт привел пример с двигателем: замена рабочих лопаток турбин в сертифицированной организации – от формирования технического задания, изготовления опытного образца и проведения летных и наземных испытаний до окончательного утверждения и внедрения – длилась около двух лет.

Очевидно, что такая продолжительность обусловлена многоступенчатой процедурой и максимально строгим контролем на каждом этапе, ведь речь идет о безопасности пилотов и обслуживающего персонала, которые в дальнейшем будут эксплуатировать технику. Только при условии тщательной проверки и подтверждения соответствия всем требованиям можно гарантировать надежную и безопасную работу новых узлов и агрегатов в самых сложных условиях.

Напомним

С начала вооруженной агрессии россии Украина была вынуждена использовать советскую технику – танки, самолеты, вертолеты и бронемашины – поскольку до начала масштабной международной поддержки альтернативы не было. Для их ремонта необходимы оригинальные или совместимые запчасти, которых в Украине не производят: современные комплектующие не подходят, а налаживание собственного производства является дорогим, технологически сложным и длительным. Украинские ремонтные компании вынуждены искать остатки таких деталей за рубежом, в частности в странах ЕС и других государствах, которые ранее закупали советское или российское оборудование. На законодательном уровне до сих пор не различают товары, произведенные в России до начала войны, и те, которые подпадают под санкции, из-за чего даже импорт запчастей из партнерских стран блокируется: финансовый мониторинг задерживает платежи, а импортеры рискуют обвинениями в коллаборационизме. В результате доступ к критически важным комплектующим фактически закрыт, что угрожает как боевой готовности военной техники, так и функционированию гражданского авиафлота.