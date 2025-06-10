россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

россия развернула масштабную кампанию по скупке советских авиационных комплектующих по всему миру для того, чтобы восстановить собственный изношенный авиапарк и не допустить передачу запчастей Украине. Об этом в комментарии УНН рассказал военный аналитик Олег Жданов.

россия пытается спасти себя из последних сил. Дело в том, что производство запчастей или комплектующих к авиационной технике - это высокотехнологичное производство и оно требует не только современного оборудования, сколько еще высококвалифицированных рабочих. россия не рассчитывала на такую затяжную войну, а сегодня парк самолетов изнашивается - отметил эксперт.

По его словам, показательным является пример МиГ-31 с "одноразовым" двигателем, который не подлежит ремонту. Из-за исчерпания ресурса россияне ищут замену двигателей на базах хранения, на свалках или выкупают за рубежом.

Кампания масштабная, потому что парк авиации (у страны-агрессора - ред.) достаточно велик. А еще с учетом того, что самолеты тратят моторесурс, они вынуждены снимать их с хранения. И они, действительно, у тех, кто имеет лицензию на производство некоторых запчастей, у тех, кто имеет на складах эти запчасти, выкупают их. Для нас это плохо в том смысле, что мы не можем их выкупать - пояснил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что Украина самостоятельно не может модернизировать или даже импортозамещать советские комплектующие в авиации, потому что не является правопользователями на эту технику. Заводы по производству этой техники находятся на территории страны-агрессора.

По мнению Жданова, сейчас есть только два реалистичных сценария для Украины.

Первый – это собственная разработка, для этого надо иметь деньги и время. А второй путь – это закупка у стран-партнеров, к которым стремимся примкнуть и с которыми стремимся в дальнейшем сотрудничество… Мы можем сегодня покупать самолеты и запчасти для них на международном рынке. Причем я уже говорю о западных самолетах, потому что искать старые советские нет смысла - отметил он.

Напомним

Ранее заместитель генерального директора авиационной компании "Инкомпас" Андрей Минаков рассказал, что россия развернула масштабную кампанию по возвращению комплектующих, которые в свое время экспортировала в десятки стран мира. В фокусе – детали, критически важные для ремонта и обслуживания военной техники советского производства. Главная цель – не допустить, чтобы эти элементы попали в Украину.

Стоит отметить, что значительная часть украинского авиапарка и военной техники до сих пор базируется на советских образцах. В связи с этим среди ключевых задач отрасли – импортозамещение, развитие собственного производства и постепенный переход на западные технологии. Параллельно идет модернизация вооружения и интеграция западных систем управления, связи и защиты, что критически важно для безопасности экипажей и эффективности боевых операций. Среди основных вызовов специалисты называют затягивание законодательных изменений, отсутствие системных налоговых стимулов и несовершенство механизмов импортозамещения. Отрасли не хватает не только финансирования, но и гибких правовых инструментов, которые позволили бы оперативно реагировать на вызовы. Критически необходимо создать целостную законодательную инфраструктуру, которая обеспечит стабильную поддержку и устойчивое развитие украинской авиации.