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россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

Киев • УНН

 • 6012 просмотра

россия пытается восстановить изношенный авиапарк, скупая советские комплектующие. Украина не может их выкупать, нужны западные аналоги.

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

россия развернула масштабную кампанию по скупке советских авиационных комплектующих по всему миру для того, чтобы восстановить собственный изношенный авиапарк и не допустить передачу запчастей Украине. Об этом в комментарии УНН рассказал военный аналитик Олег Жданов.

россия пытается спасти себя из последних сил. Дело в том, что производство запчастей или комплектующих к авиационной технике - это высокотехнологичное производство и оно требует не только современного оборудования, сколько еще высококвалифицированных рабочих. россия не рассчитывала на такую затяжную войну, а сегодня парк самолетов изнашивается 

- отметил эксперт.

По его словам, показательным является пример МиГ-31 с "одноразовым" двигателем, который не подлежит ремонту. Из-за исчерпания ресурса россияне ищут замену двигателей на базах хранения, на свалках или выкупают за рубежом.

Кампания масштабная, потому что парк авиации (у страны-агрессора - ред.) достаточно велик. А еще с учетом того, что самолеты тратят моторесурс, они вынуждены снимать их с хранения. И они, действительно, у тех, кто имеет лицензию на производство некоторых запчастей, у тех, кто имеет на складах эти запчасти, выкупают их. Для нас это плохо в том смысле, что мы не можем их выкупать

 - пояснил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что Украина самостоятельно не может модернизировать или даже импортозамещать советские комплектующие в авиации, потому что не является  правопользователями на эту технику. Заводы по производству этой техники находятся на территории страны-агрессора.

По мнению Жданова, сейчас есть только два реалистичных сценария для Украины.

Первый – это собственная разработка, для этого надо иметь деньги и время. А второй путь – это закупка у стран-партнеров, к которым стремимся примкнуть и с которыми стремимся в дальнейшем сотрудничество… Мы можем сегодня покупать самолеты и запчасти для них на международном рынке. Причем я уже говорю о западных самолетах, потому что искать старые советские нет смысла 

- отметил он.

Напомним

Ранее заместитель генерального директора авиационной компании "Инкомпас" Андрей Минаков рассказал, что россия развернула масштабную кампанию по возвращению комплектующих, которые в свое время экспортировала в десятки стран мира. В фокусе – детали, критически важные для ремонта и обслуживания военной техники советского производства. Главная цель – не допустить, чтобы эти элементы попали в Украину. 

Стоит отметить, что значительная часть украинского авиапарка и военной техники до сих пор базируется на советских образцах. В связи с этим среди ключевых задач отрасли – импортозамещение, развитие собственного производства и постепенный переход на западные технологии. Параллельно идет модернизация вооружения и интеграция западных систем управления, связи и защиты, что критически важно для безопасности экипажей и эффективности боевых операций. Среди основных вызовов специалисты называют затягивание законодательных изменений, отсутствие системных налоговых стимулов и несовершенство механизмов импортозамещения. Отрасли не хватает не только финансирования, но и гибких правовых инструментов, которые позволили бы оперативно реагировать на вызовы. Критически необходимо создать целостную законодательную инфраструктуру, которая обеспечит стабильную поддержку и устойчивое развитие украинской авиации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаТехнологии
МиГ-31
Украина
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