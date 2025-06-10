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росія скуповує радянські двигуни по світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати літаки - військовий експерт

Київ • УНН

 • 12272 перегляди

росія намагається відновити зношений авіапарк, скуповуючи радянські комплектуючі. Україна не може їх викуповувати, потрібні західні аналоги.

росія скуповує радянські двигуни по світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати літаки - військовий експерт

росія розгорнула масштабну кампанію із скуповування радянських авіаційних комплектуючих по всьому світу для того, щоб відновити власний зношений авіапарк та не допустити передачу запчастин Україні. Про це в коментарі УНН розповів військовий аналітик Олег Жданов.

росія намагається врятувати себе із останніх сил. Справа в тому, що виробництво запчастин чи комплектуючих до авіаційної техніки - це високотехнологічне виробництво і воно потребує не тільки сучасного обладнання, скільки ще висококваліфікованих робітників. росія не розраховувала на таку затяжну війну, а сьогодні парк літаків зношується 

- зазначив експерт.

За його словами, показовим є приклад МіГ-31 з "одноразовим" двигуном, який не підлягає ремонту. Через вичерпання ресурсу росіяни шукають заміну двигунів на базах зберігання, на звалищах або викуповують за кордоном.

Кампанія масштабна, тому що парк авіації (у країни-агресора - ред.) доволі великий. А ще з урахуванням того, що літаки витрачають моторесурс, вони змушені знімати їх зі зберігання. І вони, дійсно, у тих, хто має ліцензію на виробництво деяких запчастин, у тих, хто має на складах ці запчастини, викуповують їх. Для нас це погано в тому сенсі, що ми не можемо їх викуповувати

 - пояснив Жданов.

Експерт наголосив, що Україна самостійно не може модернізовувати чи навіть імпортозаміщувати радянські комплектуючі в авіації, тому що не є  правокористувачами на цю техніку. Заводи по виробництву цієї техніки знаходяться на території країни-агресора.

На думку Жданова, зараз є лише два реалістичних сценарії для України.

Перший – це власна розробка, для цього треба мати гроші і час. А другий шлях – це закупівля у країн-партнерів, до яких прагнемо примкнути і з якими прагнемо в подальшому співробітництво… Ми можемо сьогодні купувати літаки і запчастини для них на міжнародному ринку. Причому я вже кажу про західні літаки, тому що шукати старі радянські немає сенсу 

- зазначив він.

Нагадаємо

Раніше заступник генерального директора авіаційної компанії "Інкомпас" Андрій Мінаков розповів, що росія розгорнула масштабну кампанію з повернення комплектуючих, які свого часу експортувала до десятків країн світу. У фокусі – деталі, критично важливі для ремонту та обслуговування військової техніки радянського виробництва. Головна мета – не допустити, щоб ці елементи потрапили до України. 

Варто зазначити, що значна частина українського авіапарку й військової техніки досі базується на радянських зразках. У зв’язку з цим серед ключових завдань галузі – імпортозаміщення, розвиток власного виробництва та поступовий перехід на західні технології. Паралельно триває модернізація озброєння та інтеграція західних систем управління, зв’язку й захисту, що критично важливо для безпеки екіпажів і ефективності бойових операцій. Серед основних викликів фахівці називають затягування законодавчих змін, відсутність системних податкових стимулів і недосконалість механізмів імпортозаміщення. Галузі бракує не лише фінансування, а й гнучких правових інструментів, які дозволили б оперативно реагувати на виклики. Критично необхідно створити цілісну законодавчу інфраструктуру, яка забезпечить стабільну підтримку та сталий розвиток української авіації.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаТехнології
МіГ-31
Україна
Tesla
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