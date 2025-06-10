росія скуповує радянські двигуни по світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати літаки - військовий експерт

росія розгорнула масштабну кампанію із скуповування радянських авіаційних комплектуючих по всьому світу для того, щоб відновити власний зношений авіапарк та не допустити передачу запчастин Україні. Про це в коментарі УНН розповів військовий аналітик Олег Жданов.

росія намагається врятувати себе із останніх сил. Справа в тому, що виробництво запчастин чи комплектуючих до авіаційної техніки - це високотехнологічне виробництво і воно потребує не тільки сучасного обладнання, скільки ще висококваліфікованих робітників. росія не розраховувала на таку затяжну війну, а сьогодні парк літаків зношується - зазначив експерт.

За його словами, показовим є приклад МіГ-31 з "одноразовим" двигуном, який не підлягає ремонту. Через вичерпання ресурсу росіяни шукають заміну двигунів на базах зберігання, на звалищах або викуповують за кордоном.

Кампанія масштабна, тому що парк авіації (у країни-агресора - ред.) доволі великий. А ще з урахуванням того, що літаки витрачають моторесурс, вони змушені знімати їх зі зберігання. І вони, дійсно, у тих, хто має ліцензію на виробництво деяких запчастин, у тих, хто має на складах ці запчастини, викуповують їх. Для нас це погано в тому сенсі, що ми не можемо їх викуповувати - пояснив Жданов.

Експерт наголосив, що Україна самостійно не може модернізовувати чи навіть імпортозаміщувати радянські комплектуючі в авіації, тому що не є правокористувачами на цю техніку. Заводи по виробництву цієї техніки знаходяться на території країни-агресора.

На думку Жданова, зараз є лише два реалістичних сценарії для України.

Перший – це власна розробка, для цього треба мати гроші і час. А другий шлях – це закупівля у країн-партнерів, до яких прагнемо примкнути і з якими прагнемо в подальшому співробітництво… Ми можемо сьогодні купувати літаки і запчастини для них на міжнародному ринку. Причому я вже кажу про західні літаки, тому що шукати старі радянські немає сенсу - зазначив він.

Нагадаємо

Раніше заступник генерального директора авіаційної компанії "Інкомпас" Андрій Мінаков розповів, що росія розгорнула масштабну кампанію з повернення комплектуючих, які свого часу експортувала до десятків країн світу. У фокусі – деталі, критично важливі для ремонту та обслуговування військової техніки радянського виробництва. Головна мета – не допустити, щоб ці елементи потрапили до України.

Варто зазначити, що значна частина українського авіапарку й військової техніки досі базується на радянських зразках. У зв’язку з цим серед ключових завдань галузі – імпортозаміщення, розвиток власного виробництва та поступовий перехід на західні технології. Паралельно триває модернізація озброєння та інтеграція західних систем управління, зв’язку й захисту, що критично важливо для безпеки екіпажів і ефективності бойових операцій. Серед основних викликів фахівці називають затягування законодавчих змін, відсутність системних податкових стимулів і недосконалість механізмів імпортозаміщення. Галузі бракує не лише фінансування, а й гнучких правових інструментів, які дозволили б оперативно реагувати на виклики. Критично необхідно створити цілісну законодавчу інфраструктуру, яка забезпечить стабільну підтримку та сталий розвиток української авіації.