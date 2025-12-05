Сикорский назвал "отвратительными" требования Навроцкого к Украине об извинениях и благодарности, но предложил Зеленскому приехать

$42.180.02
49.230.00
ukenru
14:41 • 2108 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17 • 18209 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 18737 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 24557 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 37621 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 46019 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 39385 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 67778 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34930 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57885 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Популярные новости
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 32905 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 18876 просмотра
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto5 декабря, 08:25 • 9816 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47 • 18962 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 15884 просмотра
публикации
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 16065 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17 • 18224 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 33108 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 67784 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 51694 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 6124 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 19037 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 24403 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 38314 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 38367 просмотра
Сикорский назвал "отвратительными" требования Навроцкого к Украине об извинениях и благодарности, но предложил Зеленскому приехать

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Зеленский мог бы проявить инициативу для визита в Варшаву. Это произошло после заявлений президента Навроцкого о том, что Украина должна извиниться за некоторые исторические моменты.

Сикорский назвал "отвратительными" требования Навроцкого к Украине об извинениях и благодарности, но предложил Зеленскому приехать

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал напряженность в двусторонних отношениях с Украиной из-за заявлений президента Навроцкого о том, что Украина должна извиниться за некоторые исторические моменты. Сикорский заявил, что президент Владимир Зеленский мог бы проявить инициативу для визита в Варшаву. Об этом польский министр сказал в эфире RMF FM, пишет УНН.

Подробности

Радослав Сикорский сделал свое заявление в эфире RMF FM, ссылаясь на решение польского президента Кароля Навроцкого не ехать в Украину. Навроцкий ранее высказал мнение, что президент Зеленский должен выразить благодарность Польше и сам приехать с визитом.

Оборона Украины возможна благодаря усилиям поляков и логистическому хабу "Жешув-Ясёнка" - Навроцкий03.12.25, 09:20 • 3698 просмотров

Министр иностранных дел резко раскритиковал ультимативные требования, но указал на дипломатическую возможность.

Настойчивые требования извинений и почтения памяти в ситуации, когда они (украинцы – ред.) борются за свою жизнь, вызывают у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы гордости, если бы, проезжая через Польшу, попросил о визите в Президентский дворец 

– заявил Сикорский. 

Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу24.11.25, 20:40 • 5181 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Варшава
Владимир Зеленский
Украина
Польша