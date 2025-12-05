Сикорский назвал "отвратительными" требования Навроцкого к Украине об извинениях и благодарности, но предложил Зеленскому приехать

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал напряженность в двусторонних отношениях с Украиной из-за заявлений президента Навроцкого о том, что Украина должна извиниться за некоторые исторические моменты. Сикорский заявил, что президент Владимир Зеленский мог бы проявить инициативу для визита в Варшаву. Об этом польский министр сказал в эфире RMF FM, пишет УНН.

Радослав Сикорский сделал свое заявление в эфире RMF FM, ссылаясь на решение польского президента Кароля Навроцкого не ехать в Украину. Навроцкий ранее высказал мнение, что президент Зеленский должен выразить благодарность Польше и сам приехать с визитом.

Министр иностранных дел резко раскритиковал ультимативные требования, но указал на дипломатическую возможность.

Настойчивые требования извинений и почтения памяти в ситуации, когда они (украинцы – ред.) борются за свою жизнь, вызывают у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы гордости, если бы, проезжая через Польшу, попросил о визите в Президентский дворец – заявил Сикорский.

