Оборона Украины возможна благодаря усилиям поляков и логистическому хабу "Жешув-Ясёнка" - Навроцкий

Оборона Украины как в начале войны, так и сейчас возможна благодаря усилиям поляков, а также функционированию логистического хаба Жешув-Ясенка неподалеку от границы с Украиной. Об этом во время посещения логистического хаба в Ясенке во вторник вечером заявил президент Польши Кароль Навроцкий, пишет УНН.

Нужно глубоко осознавать, что особенно в первые месяцы, но также и в последующие годы благодаря усилиям польского народа, благодаря усилиям польских солдат и благодаря таким местам, как логистический хаб на Подкарпатье, возможна оборона Украины от Российской Федерации - заявил он.

Навроцкий также рассказал, что в хабе сейчас служат около 500 польских солдат, среди них половина солдат территориальной обороны. Более 95% всей помощи для Украины из более чем 40 стран поступают именно через это место.

По словам президента Польши, его страна прилагает огромные усилия, чтобы польские вооруженные силы были значительной частью ответственности за безопасность НАТО. Усилия страны важны для развития, с одной стороны, инфраструктуры, престижа и безопасности польского народа, а с другой – в контексте союзничества с другими странами.

Ведь мы находимся на месте, которое не только является свидетелем живой истории двадцать первого века, но и местом, без которого не удалось бы обеспечить безопасность всего восточного фланга НАТО - добавил политик.

Напомним

Как ранее писал УНН, президент Польши Кароль Навроцкий ограничил свою поездку в Венгрию, отказавшись от встречи с премьером Виктором Орбаном. Это решение принято из-за визита Орбана в Москву, что вызвало беспокойство в Варшаве.

Также Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ, заявив, что с Россией не может быть никаких договоренностей, поскольку Москва действует на основе лжи. Он подчеркнул, что исторические события подтверждают неизменность этой позиции.

