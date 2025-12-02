В американо-российских отношениях назревает перезагрузка, Навроцкий должен был бы вмешаться - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предвидит перезагрузку американо-российских отношений, подчеркивая, что президент РП Кароль Навроцкий, у которого с Дональдом Трампом хорошие отношения, должен был бы вмешаться в ситуацию. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

"Война у границ, и назревает перезагрузка американско-российских отношений. Вместо того, чтобы вмешаться в дела своего покровителя в Вашингтоне (Трампа – ред.), президент (Навроцкий - ред.) атакует ЕС и Украину. Он не подписывает номинации на должности послов для 40 польских дипломатов...",- говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, президент Польши Кароль Навроцкий ограничил свою поездку в Венгрию, отказавшись от встречи с премьером Виктором Орбаном. Это решение принято из-за визита Орбана в Москву, что вызвало беспокойство в Варшаве.

Также Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ, заявив, что с Россией не может быть никаких договоренностей, поскольку Москва действует на основе лжи. Он подчеркнул, что исторические события подтверждают неизменность этой позиции.