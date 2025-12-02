$42.340.08
У американсько-російських відносинах назріває перезавантаження, Навроцький мав би втрутитися - Сікорський

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про можливе перезавантаження американо-російських відносин. Він вважає, що президент РП Кароль Навроцький, який має добрі стосунки з Дональдом Трампом, повинен втрутитися в ситуацію.

У американсько-російських відносинах назріває перезавантаження, Навроцький мав би втрутитися - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський передбачає перезавантаження американо-російських відносин, наголошуючи, що президент РП Кароль Навроцький, у якого з Дональдом Трампом хороші відносини, мав би втрутитися в ситуацію. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"Війна біля кордонів, і назріває перезавантаження американсько-російських відносин.  Замість того, щоб втрутитися у справи свого покровителя у Вашингтоні (Трампа – ред.), президент (Навроцький - ред.) атакує ЄС та Україну. Він не підписує номінації на посади послів для 40 польських дипломатів...", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН президент Польщі Кароль Навроцький обмежив свою поїздку до Угорщини, відмовившись від зустрічі з прем'єром Віктором Орбаном. Це рішення прийнято через візит Орбана до москви, що викликало занепокоєння у Варшаві.

Також Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф заявивши, що з росією не може бути жодних домовленостей, оскільки москва діє на основі брехні. Він наголосив, що історичні події підтверджують незмінність цієї позиції.

Ольга Розгон

