У американсько-російських відносинах назріває перезавантаження, Навроцький мав би втрутитися - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський передбачає перезавантаження американо-російських відносин, наголошуючи, що президент РП Кароль Навроцький, у якого з Дональдом Трампом хороші відносини, мав би втрутитися в ситуацію. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"Війна біля кордонів, і назріває перезавантаження американсько-російських відносин. Замість того, щоб втрутитися у справи свого покровителя у Вашингтоні (Трампа – ред.), президент (Навроцький - ред.) атакує ЄС та Україну. Він не підписує номінації на посади послів для 40 польських дипломатів...", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН президент Польщі Кароль Навроцький обмежив свою поїздку до Угорщини, відмовившись від зустрічі з прем'єром Віктором Орбаном. Це рішення прийнято через візит Орбана до москви, що викликало занепокоєння у Варшаві.

Також Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф заявивши, що з росією не може бути жодних домовленостей, оскільки москва діє на основі брехні. Він наголосив, що історичні події підтверджують незмінність цієї позиції.