Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви
Київ • УНН
Президент Польщі Кароль Навроцький обмежив свою поїздку до Угорщини, відмовившись від зустрічі з прем'єром Віктором Орбаном. Це рішення прийнято через візит Орбана до москви, що викликало занепокоєння у Варшаві.
Деталі
Як повідомила пресслужба глави держави, рішення ухвалено у зв’язку з політичним контекстом поїздки Орбана, яка викликала занепокоєння у Варшаві. У заяві в соцмережі зазначено, що президент Навроцький послідовно наголошує на необхідності "пошуку реальних шляхів припинення війни в Україні, розпочатої російською Федерацією".
Офіс президента підкреслює, що Навроцький керується спадщиною Леха Качинського, який вважав, що безпека Європи тримається на солідарності – зокрема у сфері енергетики. Саме тому, з огляду на візит Орбана до москви, глава польської держави вирішив звузити програму свого перебування в Угорщині до участі у саміті президентів Вишеградської групи в Естергомі.
Під час зустрічі лідери Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини планують зосередитися на питаннях регіональної безпеки та співпраці в Центральній Європі.
