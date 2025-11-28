$42.300.10
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України

Київ • УНН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поїхав до москви 28 листопада. Він планує обговорити постачання нафти й газу, а також мирні зусилля в Україні з володимиром путіним.

Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відправився до москви, про що повідомив 28 листопада у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Прямую до москви! Енергетична безпека та доступні, низькі ціни на енергоносії взимку в Угорщині - ось чому ми поїхали до Вашингтона, і ось чому я зараз їду до москви", - написав Орбан.

Як зазначає Reuters, Орбан заявив, що зустрінеться з главою кремля володимиром путіним у москві в п'ятницю, щоб обговорити постачання нафти та газу до Угорщини, а також мирні зусилля в Україні.

На запитання у відеоінтерв'ю на своїй сторінці у Facebook, чи будуть на порядку денному мирні зусилля в Україні, Орбан відповів: "Нам навряд чи вдасться цього уникнути".

Орбан раніше заявляв, що хоче відродити плани "мирного саміту" в Будапешті між президентом США Дональдом Трампом і путіним щодо України, який цього року було відкладено.

Орбан планує нову поїздку до москви для переговорів з путіним – ЗМІ25.11.25, 19:47 • 8563 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Володимир Путін
Reuters
Дональд Трамп
Угорщина
Будапешт
Україна
Віктор Орбан