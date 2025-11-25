Орбан планує нову поїздку до москви для переговорів з путіним – ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується відвідати москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомив журналіст, що спеціалізується на Центральній Європі, Саболч Пані, пише УНН.

Деталі

Згідно з джерелом, знайомим із деталями поїздки, зустріч запланована на п’ятницю, 28 листопада. Офіційного підтвердження від урядів Угорщини та росії наразі немає.

Орбан і путін уже тричі зустрічалися з 2022 року, коли росія почала повномасштабне вторгнення, а загалом провели чотирнадцять двосторонніх переговорів.

