Орбан планує нову поїздку до москви для переговорів з путіним – ЗМІ
Київ • УНН
Угорський прем'єр Орбан планує відвідати москву для переговорів з володимиром путіним. Зустріч, за інформацією журналіста Саболча Пані, може відбутися 28 листопада.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується відвідати москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомив журналіст, що спеціалізується на Центральній Європі, Саболч Пані, пише УНН.
Деталі
Згідно з джерелом, знайомим із деталями поїздки, зустріч запланована на п’ятницю, 28 листопада. Офіційного підтвердження від урядів Угорщини та росії наразі немає.
Орбан і путін уже тричі зустрічалися з 2022 року, коли росія почала повномасштабне вторгнення, а загалом провели чотирнадцять двосторонніх переговорів.
