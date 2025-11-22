Орбан підтримав мирний план США для України та закликав ЄС приєднатися

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про підтримку американської 28-пунктної пропозиції щодо врегулювання ситуації в Україні та закликав Європейський Союз негайно погодитися з нею. Про це повідомляє УНН з посиланням на POITICO.

Деталі

У листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Орбан закликав підтримати умови американської пропозиції, яка, зокрема, передбачає відмову України від частини територій, скорочення військових сил удвічі та 50-відсоткову частку США у прибутках від повоєнної реконструкції. Він написав: "Європейці повинні негайно та беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів".

У Євросоюзі заявили, що позиція 26 країн залишається незмінною — вони підтримують Україну. Один із представників ЄС наголосив: "Європейські лідери… активно співпрацюють, щоб продовжувати цю підтримку".

Угорщина заявила, що "не підтримує" жодної нової фінансової допомоги Україні та не погоджується на такі рішення в межах ЄС. Тим часом у Брюсселі обговорюють можливість використати заморожені російські активи для репараційного кредиту на 140 мільярдів євро.

А головний дипломат ЄС Кая Каллас розкритикувала американську ініціативу: "Тиск має чинитися на агресора, а не на жертву".

Переговори щодо американського плану тривають серед союзників ЄС та G20. Країни Заходу шукають єдину позицію, тоді як Угорщина використовує ініціативу Вашингтона, щоб заблокувати фінансову підтримку Києву. Ситуація залишається напруженою напередодні визначених США термінів.

Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України

Мирний план США для України

Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати.

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Високопоставлений представник Президента України з питань безпеки заперечив прийняття мирного плану Дональда Трампа. Цей план, розроблений без консультацій з Україною та європейськими союзниками, передбачає російський контроль над частиною українських територій.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня.

Нагадаємо

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.