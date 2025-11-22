Орбан поддержал мирный план США для Украины и призвал ЕС присоединиться

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о поддержке американского предложения из 28 пунктов по урегулированию ситуации в Украине и призвал Европейский Союз немедленно согласиться с ним. Об этом сообщает УНН со ссылкой на POITICO.

Детали

В письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Орбан призвал поддержать условия американского предложения, которое, в частности, предусматривает отказ Украины от части территорий, сокращение военных сил вдвое и 50-процентную долю США в прибылях от послевоенной реконструкции. Он написал: "Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу Соединенных Штатов".

В Евросоюзе заявили, что позиция 26 стран остается неизменной — они поддерживают Украину. Один из представителей ЕС подчеркнул: "Европейские лидеры… активно сотрудничают, чтобы продолжать эту поддержку".

Венгрия заявила, что "не поддерживает" никакой новой финансовой помощи Украине и не соглашается на такие решения в рамках ЕС. Тем временем в Брюсселе обсуждают возможность использовать замороженные российские активы для репарационного кредита на 140 миллиардов евро.

А главный дипломат ЕС Кая Каллас раскритиковала американскую инициативу: "Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву".

Переговоры по американскому плану продолжаются среди союзников ЕС и G20. Страны Запада ищут единую позицию, тогда как Венгрия использует инициативу Вашингтона, чтобы заблокировать финансовую поддержку Киеву. Ситуация остается напряженной накануне определенных США сроков.

Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.

Издание Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.

