17:42 • 1668 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
16:36 • 6308 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
16:29 • 6942 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
14:45 • 10129 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 12471 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41 • 12077 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 15327 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 18377 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 20716 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 26947 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
публикации
Эксклюзивы
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США

Эксклюзив
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 45340 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 52003 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 49642 просмотра
Орбан поддержал мирный план США для Украины и призвал ЕС присоединиться

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС немедленно поддержать предложение США из 28 пунктов по урегулированию ситуации в Украине, которое предусматривает территориальные уступки и сокращение ВСУ. Большинство стран ЕС отказываются, поддерживая Украину, в то время как Венгрия блокирует финансовую помощь.

Орбан поддержал мирный план США для Украины и призвал ЕС присоединиться

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о поддержке американского предложения из 28 пунктов по урегулированию ситуации в Украине и призвал Европейский Союз немедленно согласиться с ним. Об этом сообщает УНН со ссылкой на POITICO.

Детали

В письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Орбан призвал поддержать условия американского предложения, которое, в частности, предусматривает отказ Украины от части территорий, сокращение военных сил вдвое и 50-процентную долю США в прибылях от послевоенной реконструкции. Он написал: "Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу Соединенных Штатов".

В Евросоюзе заявили, что позиция 26 стран остается неизменной — они поддерживают Украину. Один из представителей ЕС подчеркнул: "Европейские лидеры… активно сотрудничают, чтобы продолжать эту поддержку".

Венгрия заявила, что "не поддерживает" никакой новой финансовой помощи Украине и не соглашается на такие решения в рамках ЕС. Тем временем в Брюсселе обсуждают возможность использовать замороженные российские активы для репарационного кредита на 140 миллиардов евро.

А главный дипломат ЕС Кая Каллас раскритиковала американскую инициативу: "Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву".

Переговоры по американскому плану продолжаются среди союзников ЕС и G20. Страны Запада ищут единую позицию, тогда как Венгрия использует инициативу Вашингтона, чтобы заблокировать финансовую поддержку Киеву. Ситуация остается напряженной накануне определенных США сроков.

Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины

Мирный план США для Украины

Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать. 

Издание Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе. 

Напомним

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество. 

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Алла Киосак

