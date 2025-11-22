Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
Дональд Трамп заявил, что его мирный план из 28 пунктов для Украины не является окончательным предложением. Он отметил, что война не должна была начаться, и он стремится ее закончить.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его текущий мирный план для Украины не является окончательным предложением, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Президента США, выступавшего перед журналистами перед Белым домом, спросили, является ли план из 28 пунктов "окончательным предложением".
"Нет, далеко не все", - сказал он.
Он добавил: "Мы хотели бы достичь мира, он должен был произойти давно. Война Украины с Россией не должна была начаться. Если бы я был президентом, ее никогда бы не произошло. Мы пытаемся положить этому конец. Так или иначе, мы должны это сделать".
В ответ на другой вопрос он добавил: "Тогда он сможет продолжать бороться изо всех сил", но неясно, о ком он говорил.
Мирный план США для Украины
Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.
Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.
Напомним
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.