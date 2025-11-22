$42.150.00
17:42 • 428 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
16:36 • 4504 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
16:29 • 5648 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
14:45 • 9176 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 12097 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41 • 11934 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 15237 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 18331 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 20671 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 26921 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 17257 просмотра
Друг вице-президента: Трамп назначил нового спецпредставителя на фоне продвижения мирного плана - СМИ22 ноября, 08:35 • 3902 просмотра
Может усматривать блеф: The Times разъяснило, что может думать Трамп о позиции Зеленского на фоне мирного плана22 ноября, 09:10 • 9802 просмотра
"Мало гибкости": FT узнала детали переговоров Дрисколла с европейскими послами в Киеве на фоне ультиматума по мирному плану22 ноября, 09:48 • 5314 просмотра
В беларуси заявили, что лукашенко помиловал 31 украинца: детали22 ноября, 10:15 • 3438 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 46974 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 37645 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 45096 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 51782 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 49439 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 17322 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 21377 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 46974 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 42264 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 56554 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Дональд Трамп заявил, что его мирный план из 28 пунктов для Украины не является окончательным предложением. Он отметил, что война не должна была начаться, и он стремится ее закончить.

Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что его текущий мирный план для Украины не является окончательным предложением, передает УНН со ссылкой на Sky News.  

Детали

Президента США, выступавшего перед журналистами перед Белым домом, спросили, является ли план из 28 пунктов "окончательным предложением".

"Нет, далеко не все", - сказал он.

Он добавил: "Мы хотели бы достичь мира, он должен был произойти давно. Война Украины с Россией не должна была начаться. Если бы я был президентом, ее никогда бы не произошло. Мы пытаемся положить этому конец. Так или иначе, мы должны это сделать".

В ответ на другой вопрос он добавил: "Тогда он сможет продолжать бороться изо всех сил", но неясно, о ком он говорил.

В Женеве завтра состоится обсуждение мирного плана для Украины: кто присоединится22.11.25, 16:55 • 3152 просмотра

Мирный план США для Украины

Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать. 

Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Высокопоставленный представитель Президента Украины по вопросам безопасности отрицал принятие мирного плана Дональда Трампа. Этот план, разработанный без консультаций с Украиной и европейскими союзниками, предусматривает российский контроль над частью украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе. 

Напомним

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество. 

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Белый дом
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина