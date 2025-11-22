Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що його мирний план із 28 пунктів для України не є остаточною пропозицією. Він зазначив, що війна не мала розпочатися, і він прагне її закінчити.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його поточний мирний план для України не є остаточною пропозицією, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Президента США, який виступав перед журналістами перед Білим домом, запитали, чи є план із 28 пунктів "остаточною пропозицією".
"Ні, далеко не все", - сказав він.
Він додав: "Ми хотіли б досягти миру, він мав статися давно. Війна України з росією не мала розпочатися. Якби я був президентом, її ніколи б не сталося. Ми намагаємось покласти цьому кінець. Так чи інакше, ми маємо це зробити".
У відповідь на інше запитання він додав: "Тоді він зможе продовжувати боротися щосили", але неясно, про кого він говорив.
Мирний план США для України
Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати.
Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Високопоставлений представник Президента України з питань безпеки заперечив прийняття мирного плану Дональда Трампа. Цей план, розроблений без консультацій з Україною та європейськими союзниками, передбачає російський контроль над частиною українських територій.
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня.
Нагадаємо
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.