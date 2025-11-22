$42.150.00
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
16:36 • 4054 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
16:29 • 5312 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
14:45 • 8884 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
14:16 • 11988 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
13:41 • 11896 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 15208 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 18318 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 20656 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 26910 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Дональд Трамп заявив, що його мирний план із 28 пунктів для України не є остаточною пропозицією. Він зазначив, що війна не мала розпочатися, і він прагне її закінчити.

Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що його поточний мирний план для України не є остаточною пропозицією, передає УНН із посиланням на Sky News.  

Деталі

Президента США, який виступав перед журналістами перед Білим домом, запитали, чи є план із 28 пунктів "остаточною пропозицією".

"Ні, далеко не все", - сказав він.

Він додав: "Ми хотіли б досягти миру, він мав статися давно. Війна України з росією не мала розпочатися. Якби я був президентом, її ніколи б не сталося. Ми намагаємось покласти цьому кінець. Так чи інакше, ми маємо це зробити".

У відповідь на інше запитання він додав: "Тоді він зможе продовжувати боротися щосили", але неясно, про кого він говорив.

У Женеві завтра відбудеться обговорення мирного плану для України: хто долучиться22.11.25, 16:55 • 3114 переглядiв

Мирний план США для України

Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати. 

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Високопоставлений представник Президента України з питань безпеки заперечив прийняття мирного плану Дональда Трампа. Цей план, розроблений без консультацій з Україною та європейськими союзниками, передбачає російський контроль над частиною українських територій.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня. 

Нагадаємо

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту. 

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.

Антоніна Туманова

