Орбан планирует новую поездку в москву для переговоров с путиным – СМИ

$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 4294 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 10886 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 12171 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 12009 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 11606 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 11868 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 12276 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 24001 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13354 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11535 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.6м/с
85%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский отреагировал на атаку рф 22 ракетами и более 460 дронами: известно о залете четырех беспилотников в Молдову и Румынию25 ноября, 07:57 • 11804 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали25 ноября, 08:01 • 54573 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ25 ноября, 08:07 • 28566 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 47280 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре25 ноября, 09:24 • 20276 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 23995 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 34185 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 85962 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 114731 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 103962 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 6978 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 47339 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 67321 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 68318 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 75486 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times

Орбан планирует новую поездку в москву для переговоров с путиным – СМИ

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Венгерский премьер Орбан планирует посетить москву для переговоров с владимиром путиным. Встреча, по информации журналиста Саболча Пани, может состояться 28 ноября.

Орбан планирует новую поездку в москву для переговоров с путиным – СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналист, специализирующийся на Центральной Европе, Саболч Пани, пишет УНН.

Детали

Согласно источнику, знакомому с деталями поездки, встреча запланирована на пятницу, 28 ноября. Официального подтверждения от правительств Венгрии и России пока нет.

Орбан и Путин уже трижды встречались с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, а в общей сложности провели четырнадцать двусторонних переговоров.

Орбан поддержал мирный план США для Украины и призвал ЕС присоединиться22.11.25, 20:17 • 5179 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан