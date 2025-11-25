Орбан планирует новую поездку в москву для переговоров с путиным – СМИ
Киев • УНН
Венгерский премьер Орбан планирует посетить москву для переговоров с владимиром путиным. Встреча, по информации журналиста Саболча Пани, может состояться 28 ноября.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналист, специализирующийся на Центральной Европе, Саболч Пани, пишет УНН.
Детали
Согласно источнику, знакомому с деталями поездки, встреча запланирована на пятницу, 28 ноября. Официального подтверждения от правительств Венгрии и России пока нет.
Орбан и Путин уже трижды встречались с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, а в общей сложности провели четырнадцать двусторонних переговоров.
Орбан поддержал мирный план США для Украины и призвал ЕС присоединиться22.11.25, 20:17 • 5179 просмотров