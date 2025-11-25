Орбан планирует новую поездку в москву для переговоров с путиным – СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналист, специализирующийся на Центральной Европе, Саболч Пани, пишет УНН.

Детали

Согласно источнику, знакомому с деталями поездки, встреча запланирована на пятницу, 28 ноября. Официального подтверждения от правительств Венгрии и России пока нет.

Орбан и Путин уже трижды встречались с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, а в общей сложности провели четырнадцать двусторонних переговоров.

Орбан поддержал мирный план США для Украины и призвал ЕС присоединиться