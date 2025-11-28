Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в москву, о чем сообщил 28 ноября в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Направляюсь в москву! Энергетическая безопасность и доступные, низкие цены на энергоносители зимой в Венгрии - вот почему мы поехали в Вашингтон, и вот почему я сейчас еду в москву", - написал Орбан.

Как отмечает Reuters, Орбан заявил, что встретится с главой кремля владимиром путиным в москве в пятницу, чтобы обсудить поставки нефти и газа в Венгрию, а также мирные усилия в Украине.

На вопрос в видеоинтервью на своей странице в Facebook, будут ли на повестке дня мирные усилия в Украине, Орбан ответил: "Нам вряд ли удастся этого избежать".

Орбан ранее заявлял, что хочет возродить планы "мирного саммита" в Будапеште между президентом США Дональдом Трампом и путиным по Украине, который в этом году был отложен.

