Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 1784 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 2550 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 18:30 • 25028 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 24083 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 36616 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 41587 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 22864 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 33739 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 25918 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра Зимы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины

Киев • УНН

 • 2558 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в москву 28 ноября. Он планирует обсудить поставки нефти и газа, а также мирные усилия в Украине с владимиром путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в москву, о чем сообщил 28 ноября в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Направляюсь в москву! Энергетическая безопасность и доступные, низкие цены на энергоносители зимой в Венгрии - вот почему мы поехали в Вашингтон, и вот почему я сейчас еду в москву", - написал Орбан.

Как отмечает Reuters, Орбан заявил, что встретится с главой кремля владимиром путиным в москве в пятницу, чтобы обсудить поставки нефти и газа в Венгрию, а также мирные усилия в Украине.

На вопрос в видеоинтервью на своей странице в Facebook, будут ли на повестке дня мирные усилия в Украине, Орбан ответил: "Нам вряд ли удастся этого избежать".

Орбан ранее заявлял, что хочет возродить планы "мирного саммита" в Будапеште между президентом США Дональдом Трампом и путиным по Украине, который в этом году был отложен.

Орбан планирует новую поездку в москву для переговоров с путиным – СМИ25.11.25, 19:47 • 8566 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Reuters
Дональд Трамп
Венгрия
Будапешт
Украина
Виктор Орбан