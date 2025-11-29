$42.190.00
Орбан вважає повоєнну Україну "буферною державою"

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після війни Україна стане буферною державою між Заходом та Росією, як було до війни. Він зазначив, що це забезпечить військову безпеку Європи та баланс сил.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після війни Україна стане "буферною державою" між Заходом та росією, як, за його словами, було до війни. Про це Орбан заявив у коментарі Welt am Sonntag, передає УНН.

Деталі

"Угорська концепція така: у 1999 році НАТО було розширено за рахунок Польщі, Чеської Республіки та Угорщини. Пізніше до нього приєдналися країни Балтії, Болгарія, Румунія та Словаччина. Це встановило східний кордон НАТО. Згодом Україна стала буферною державою між НАТО та росією. Це гарантувало військову безпеку Європи та військовий баланс, який становив основу миру. Сьогодні росія та НАТО звинувачують одна одну у руйнуванні цієї структури", - заявив Орбан.

Він додав, що "росіяни кажуть, що ми, Захід, озброїли Україну, де-факто інтегрували її в структури НАТО та мають намір зробити її також де-юре членом НАТО. Це, стверджують вони, порушило баланс сил".

"Однак позиція Заходу полягає в тому, що росія не прийняла баланс, встановлений після розширення НАТО, хоче окупувати Україну та ліквідувати її статус буферної зони – і звідти зробити подальші кроки для підготовки нападу на територію НАТО. Єдиним можливим довгостроковим рішенням є те, щоб післявоєнний порядок базувався на фундаментальному принципі, що Україна стає буферною державою, якою вона колись була. росія зберігає територію, узгоджену на міжнародній мирній конференції, і все на захід від цієї лінії – до східного кордону НАТО – становить територію України, яка знову існуватиме як буферна держава", - заявив Орбан.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан їздив до москви 28 листопада. Він обговорив постачання нафти й газу, а також війну рф проти України з володимиром путіним.

Канцлер Німеччини Мерц розкритикував візит Орбана до путіна28.11.25, 17:06 • 3580 переглядiв

Павло Башинський

