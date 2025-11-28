Канцлер Німеччини Мерц розкритикував візит Орбана до путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував поїздку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до москви в п'ятницю, 28 листопада, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Канцлер Німеччини нагадав, що після останнього візиту Орбана до кремля в липні 2024 року рф посилила авіаудари по Україні.

"Тодішній візит був не лише невдалим. Через кілька днів після візиту відбулися одні з наймасштабніших атак російської армії, зокрема, на цивільну інфраструктуру та цивільні об'єкти в Україні", - цитують ЗМІ канцлера ФРН на пресконференції з прем'єром Словенії Робертом Голобом.

Мерц висловив сподівання, що така реакція з боку рф не повториться. "Але він їде без європейського мандата і без узгодження з нами", - наголосив він.

Голоб, своєю чергою, висловив думку, що "Віктор Орбан вже деякий час не грає за європейську команду". "Ми не очікуємо жодної користі, жодних переваг від цього візиту", - сказав Голоб, зазначивши, що прем'єр-міністр Угорщини діє насамперед у власних інтересах.

Доповнення

глава кремля володимир путін під час зустрічі з Орбаном у кремлі заявив, що він усе ще був би радий, якби Будапешт прийняв його саміт з президентом США Дональдом Трампом, який раніше був скасований. Прем'єр Угорщини підтвердив, що готовий до цього. путін також похвалив нібито "виважену позицію" Угорщини щодо війни рф проти України. Орбан, своєю чергою, поскаржився, що війна впливає на його країну, і та зазнає економічних втрат.

