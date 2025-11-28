Канцлер Німеччини Мерц розкритикував візит Орбана до путіна

$42.190.11
48.870.08
ukenru
Ексклюзив
13:56 • 8980 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 10669 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 9530 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 24606 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 18711 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 17204 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 31057 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19232 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17403 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 15016 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
82%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 18511 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 18959 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 21831 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 21274 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 21845 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 8988 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 13613 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 24614 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 21932 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 31061 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Лев XIV
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Село
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 22026 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 39306 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 59461 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 92124 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 107114 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Золото
Бук (ЗРК)
Ракетний комплекс "Тор"

Канцлер Німеччини Мерц розкритикував візит Орбана до путіна

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував поїздку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до москви 28 листопада. Мерц нагадав, що після попереднього візиту Орбана до кремля в липні 2024 року росія посилила авіаудари по Україні.

Канцлер Німеччини Мерц розкритикував візит Орбана до путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував поїздку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до москви в п'ятницю, 28 листопада, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Канцлер Німеччини нагадав, що після останнього візиту Орбана до кремля в липні 2024 року рф посилила авіаудари по Україні.

"Тодішній візит був не лише невдалим. Через кілька днів після візиту відбулися одні з наймасштабніших атак російської армії, зокрема, на цивільну інфраструктуру та цивільні об'єкти в Україні", - цитують ЗМІ канцлера ФРН на пресконференції з прем'єром Словенії Робертом Голобом.

Мерц висловив сподівання, що така реакція з боку рф не повториться. "Але він їде без європейського мандата і без узгодження з нами", - наголосив він.

Голоб, своєю чергою, висловив думку, що "Віктор Орбан вже деякий час не грає за європейську команду". "Ми не очікуємо жодної користі, жодних переваг від цього візиту", - сказав Голоб, зазначивши, що прем'єр-міністр Угорщини діє насамперед у власних інтересах.

Доповнення

глава кремля володимир путін під час зустрічі з Орбаном у кремлі заявив, що він усе ще був би радий, якби Будапешт прийняв його саміт з президентом США Дональдом Трампом, який раніше був скасований. Прем'єр Угорщини підтвердив, що готовий до цього. путін також похвалив нібито "виважену позицію" Угорщини щодо війни рф проти України. Орбан, своєю чергою, поскаржився, що війна впливає на його країну, і та зазнає економічних втрат.

Угорщина готова надати майданчик для переговорів щодо миру в Україні - Орбан на зустрічі із путіним28.11.25, 13:42 • 2620 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Словенія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна