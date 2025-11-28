Угорщина готова надати майданчик для переговорів щодо миру в Україні - Орбан на зустрічі із путіним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі із російським диктатором володимиром путіним заявив, що Будапешт готовий надати майданчик для переговорів щодо "врегулювання конфлікту" в Україні, передає УНН із посиланням на Index та росЗМІ.

Деталі

Сьогодні російський диктатор володимир путін прийняв у кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Лідери обговорили ситуацію в Україні, двосторонні відносини та можливість можливого російсько-американського саміту в Будапешті.

За даними ЗМІ, путін під час зустрічі зауважив, що президент США Дональд Трамп запропонував провести російсько-американський саміт у Будапешті. "Дякую, що так позитивно поставилися до можливості зустрітися з президентом Сполучених Штатів у вашій країні", – сказав путін, додавши, що він буде радий взяти участь у зустрічі в Будапешті, якщо сторони на це погодяться.

Крім того, російський диктатор назвав позицію Орбана щодо українського питання "збалансованою", наголосивши, що москва цінує помірковану позицію Будапешта. путін додав, що вони з Орбаном можуть чесно обговорювати всі питання та спільно шукати рішення проблем, що виникають.

У свою чергу прем'єр Угорщини заявив, що Будапешт готовий надати майданчик для переговорів щодо врегулювання конфлікту.

Додамо

Лідери Угорщини та рф також обговорили й співпрацю у сфері енергетики

Орбан наголосив, що Угорщина цінує стабільність поставок енергоносіїв з росії та зацікавлена ​​в продовженні діалогу в цій сфері. Прем'єр-міністр Угорщини наголосив, що російський експорт забезпечив країні найнижчі ціни на енергоносії в Європі.

Нагадаємо

Перед від'їздом до москви прем'єр-міністр Угорщини заявив, що має намір продовжувати імпорт нафти та газу до Угорщини. За його словами, Сполучені Штати зняли санкції на поставки трубопроводами. Орбан також наголосив, що Угорщина не піддалася зовнішньому тиску та продовжуватиме співпрацювати з росією, підтримуючи прагматичні відносини між двома країнами.

Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України