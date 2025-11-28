Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров по "урегулированию конфликта" в Украине, передает УНН со ссылкой на Index и росСМИ.

Детали

Сегодня российский диктатор владимир путин принял в кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Лидеры обсудили ситуацию в Украине, двусторонние отношения и возможность возможного российско-американского саммита в Будапеште.

По данным СМИ, Путин во время встречи отметил, что президент США Дональд Трамп предложил провести российско-американский саммит в Будапеште. "Спасибо, что так позитивно отнеслись к возможности встретиться с президентом Соединенных Штатов в вашей стране", – сказал путин, добавив, что он будет рад принять участие во встрече в Будапеште, если стороны на это согласятся.

Кроме того, российский диктатор назвал позицию Орбана по украинскому вопросу "сбалансированной", подчеркнув, что москва ценит умеренную позицию Будапешта. путин добавил, что они с Орбаном могут честно обсуждать все вопросы и совместно искать решения возникающих проблем.

В свою очередь премьер Венгрии заявил, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта.

Добавим

Лидеры Венгрии и рф также обсудили и сотрудничество в сфере энергетики

Орбан подчеркнул, что Венгрия ценит стабильность поставок энергоносителей из россии и заинтересована в продолжении диалога в этой сфере. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что российский экспорт обеспечил стране самые низкие цены на энергоносители в Европе.

Напомним

Перед отъездом в москву премьер-министр Венгрии заявил, что намерен продолжать импорт нефти и газа в Венгрию. По его словам, Соединенные Штаты сняли санкции на поставки по трубопроводам. Орбан также подчеркнул, что Венгрия не поддалась внешнему давлению и будет продолжать сотрудничать с россией, поддерживая прагматичные отношения между двумя странами.

