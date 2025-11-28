$42.190.11
11:00 • 5406 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
10:44 • 3056 просмотра
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
09:41 • 8154 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 10272 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 18433 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 16544 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 15931 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 14279 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11743 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 29721 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров о мире в Украине - Орбан на встрече с путиным

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с российским диктатором владимиром путиным заявил о готовности Будапешта предоставить площадку для переговоров по "урегулированию конфликта" в Украине. Лидеры также обсудили возможный российско-американский саммит в Будапеште и сотрудничество в энергетической сфере.

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров о мире в Украине - Орбан на встрече с путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров по "урегулированию конфликта" в Украине, передает УНН со ссылкой на Index и росСМИ.

Детали

Сегодня российский диктатор владимир путин принял в кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Лидеры обсудили ситуацию в Украине, двусторонние отношения и возможность возможного российско-американского саммита в Будапеште.

По данным СМИ, Путин во время встречи отметил, что президент США Дональд Трамп предложил провести российско-американский саммит в Будапеште. "Спасибо, что так позитивно отнеслись к возможности встретиться с президентом Соединенных Штатов в вашей стране", – сказал путин, добавив, что он будет рад принять участие во встрече в Будапеште, если стороны на это согласятся.

Кроме того, российский диктатор назвал позицию Орбана по украинскому вопросу "сбалансированной", подчеркнув, что москва ценит умеренную позицию Будапешта. путин добавил, что они с Орбаном могут честно обсуждать все вопросы и совместно искать решения возникающих проблем.

В свою очередь премьер Венгрии заявил, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта.

Добавим

Лидеры Венгрии и рф также обсудили и сотрудничество в сфере энергетики

Орбан подчеркнул, что Венгрия ценит стабильность поставок энергоносителей из россии и заинтересована в продолжении диалога в этой сфере. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что российский экспорт обеспечил стране самые низкие цены на энергоносители в Европе.

Напомним

Перед отъездом в москву премьер-министр Венгрии заявил, что намерен продолжать импорт нефти и газа в Венгрию. По его словам, Соединенные Штаты сняли санкции на поставки по трубопроводам. Орбан также подчеркнул, что Венгрия не поддалась внешнему давлению и будет продолжать сотрудничать с россией, поддерживая прагматичные отношения между двумя странами.

Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины28.11.25, 08:29 • 14281 просмотр

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Украина
Виктор Орбан