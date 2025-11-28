$42.190.11
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Канцлер Германии Мерц раскритиковал визит Орбана к путину

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в москву 28 ноября. Мерц напомнил, что после предыдущего визита Орбана в кремль в июле 2024 года россия усилила авиаудары по Украине.

Канцлер Германии Мерц раскритиковал визит Орбана к путину

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в москву в пятницу, 28 ноября, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Канцлер Германии напомнил, что после последнего визита Орбана в кремль в июле 2024 года рф усилила авиаудары по Украине.

"Тогдашний визит был не только неудачным. Через несколько дней после визита произошли одни из самых масштабных атак российской армии, в частности, на гражданскую инфраструктуру и гражданские объекты в Украине", - цитируют СМИ канцлера ФРГ на пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом.

Мерц выразил надежду, что такая реакция со стороны рф не повторится. "Но он едет без европейского мандата и без согласования с нами", - подчеркнул он.

Голоб, в свою очередь, выразил мнение, что "Виктор Орбан уже некоторое время не играет за европейскую команду". "Мы не ожидаем никакой пользы, никаких преимуществ от этого визита", - сказал Голоб, отметив, что премьер-министр Венгрии действует прежде всего в собственных интересах.

Дополнение

глава кремля владимир путин во время встречи с Орбаном в кремле заявил, что он все еще был бы рад, если бы Будапешт принял его саммит с президентом США Дональдом Трампом, который ранее был отменен. Премьер Венгрии подтвердил, что готов к этому. путин также похвалил якобы "взвешенную позицию" Венгрии по войне рф против Украины. Орбан, в свою очередь, пожаловался, что война влияет на его страну, и та несет экономические потери.

Юлия Шрамко

