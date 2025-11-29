Орбан считает послевоенную Украину "буферным государством"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после войны Украина станет "буферным государством" между Западом и Россией, как, по его словам, было до войны. Об этом Орбан заявил в комментарии Welt am Sonntag, передает УНН.

Детали

"Венгерская концепция такова: в 1999 году НАТО было расширено за счет Польши, Чешской Республики и Венгрии. Позже к нему присоединились страны Балтии, Болгария, Румыния и Словакия. Это установило восточную границу НАТО. Впоследствии Украина стала буферным государством между НАТО и Россией. Это гарантировало военную безопасность Европы и военный баланс, который составлял основу мира. Сегодня Россия и НАТО обвиняют друг друга в разрушении этой структуры", - заявил Орбан.

Он добавил, что "россияне говорят, что мы, Запад, вооружили Украину, де-факто интегрировали ее в структуры НАТО и намерены сделать ее также де-юре членом НАТО. Это, утверждают они, нарушило баланс сил".

"Однако позиция Запада заключается в том, что Россия не приняла баланс, установленный после расширения НАТО, хочет оккупировать Украину и ликвидировать ее статус буферной зоны – и оттуда сделать дальнейшие шаги для подготовки нападения на территорию НАТО. Единственным возможным долгосрочным решением является то, чтобы послевоенный порядок базировался на фундаментальном принципе, что Украина становится буферным государством, каким она когда-то была. Россия сохраняет территорию, согласованную на международной мирной конференции, и все к западу от этой линии – до восточной границы НАТО – составляет территорию Украины, которая снова будет существовать как буферное государство", - заявил Орбан.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ездил в Москву 28 ноября. Он обсудил поставки нефти и газа, а также войну РФ против Украины с Владимиром Путиным.

