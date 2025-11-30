Польский президент Навроцкий отказался от встречи с Орбаном после его визита в Москву
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий ограничил свою поездку в Венгрию, отказавшись от встречи с премьером Виктором Орбаном. Это решение принято из-за визита Орбана в Москву, что вызвало беспокойство в Варшаве.
Подробности
Как сообщила пресс-служба главы государства, решение принято в связи с политическим контекстом поездки Орбана, которая вызвала беспокойство в Варшаве. В заявлении в соцсети указано, что президент Навроцкий последовательно подчеркивает необходимость "поиска реальных путей прекращения войны в Украине, начатой Российской Федерацией".
Офис президента подчеркивает, что Навроцкий руководствуется наследием Леха Качиньского, который считал, что безопасность Европы держится на солидарности – в частности в сфере энергетики. Именно поэтому, учитывая визит Орбана в Москву, глава польского государства решил сузить программу своего пребывания в Венгрии до участия в саммите президентов Вышеградской группы в Эстергоме.
Во время встречи лидеры Польши, Чехии, Словакии и Венгрии планируют сосредоточиться на вопросах региональной безопасности и сотрудничества в Центральной Европе.
