Польский президент Навроцкий отказался от встречи с Орбаном после его визита в Москву

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий ограничил свою поездку в Венгрию, отказавшись от встречи с премьером Виктором Орбаном. Это решение принято из-за визита Орбана в Москву, что вызвало беспокойство в Варшаве.

Польский президент Навроцкий отказался от встречи с Орбаном после его визита в Москву

Президент Польши Кароль Навроцкий решил ограничить свою поездку в Венгрию только участием в саммите Вышеградской группы, реагируя на недавний визит премьера Виктора Орбана в Москву. Об этом сообщает пресс-служба польского президента, пишет УНН.

Подробности

Как сообщила пресс-служба главы государства, решение принято в связи с политическим контекстом поездки Орбана, которая вызвала беспокойство в Варшаве. В заявлении в соцсети указано, что президент Навроцкий последовательно подчеркивает необходимость "поиска реальных путей прекращения войны в Украине, начатой Российской Федерацией".

Орбан считает послевоенную Украину "буферным государством"

Офис президента подчеркивает, что Навроцкий руководствуется наследием Леха Качиньского, который считал, что безопасность Европы держится на солидарности – в частности в сфере энергетики. Именно поэтому, учитывая визит Орбана в Москву, глава польского государства решил сузить программу своего пребывания в Венгрии до участия в саммите президентов Вышеградской группы в Эстергоме.

Во время встречи лидеры Польши, Чехии, Словакии и Венгрии планируют сосредоточиться на вопросах региональной безопасности и сотрудничества в Центральной Европе.

Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Кароль Навроцкий
Варшава
Чешская Республика
Словакия
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Польша