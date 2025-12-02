"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф

$42.270.07
48.890.02
ukenru
1 грудня, 17:14 • 10179 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 16881 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 17162 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 18471 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 21006 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 21082 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 22192 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 41992 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20254 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 40457 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
93%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Третій за тиждень танкер тіньового флоту рф постраждав від вибуху, цього разу біля берегів Сенегалу1 грудня, 14:57 • 3388 перегляди
Поліцейському, який збив на смерть двох сестер на Полтавщині, повідомлено про підозруPhoto1 грудня, 15:58 • 4932 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 16140 перегляди
Пошкоджений космічний корабель "Шеньчжоу-20" повернеться на Землю без екіпажу для детального огляду1 грудня, 16:59 • 7908 перегляди
Біткоїн впав нижче 85 тис. доларів через криптовалютний крах18:39 • 3772 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 16172 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 24385 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 33528 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 41991 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 40456 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Флорида
Польща
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 23462 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 26089 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 82992 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 59216 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 75477 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото

"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що з росією не може бути жодних домовленостей, оскільки москва діє на основі брехні. Він наголосив, що історичні події підтверджують незмінність цієї позиції.

"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф

У відносинах з росією не може бути жодних домовленостей, оскільки москва діє на основі брехні. Про це під час урочистостей з нагоди Дня кадетів у 195-ту річницю початку Листопадового повстання заявив президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє УНН.

Деталі

Відео виступу Навроцького оприлюднив голова канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький у соцмережі X.

"Історичні події також дають урок для сучасної Польщі та поляків: немає жодних домовленостей з москалями ні в 19 столітті, ні в 20 столітті, ні в 21 столітті. Є лише брехня, бажання відібрати їхній дух і бажання знищити. Це урок, який ми всі повинні засвоїти, з глибокою вірою в польських кадетів, офіцерів і генералів", - сказав Навроцький.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький обмежив свою поїздку до Угорщини, відмовившись від зустрічі з прем'єром Віктором Орбаном. Це рішення прийнято через візит Орбана до москви, що викликало занепокоєння у Варшаві.

Навроцький запросив Зеленського до Польщі24.11.25, 20:40 • 5077 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Кароль Навроцький
Варшава
Польща