"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф

У відносинах з росією не може бути жодних домовленостей, оскільки москва діє на основі брехні. Про це під час урочистостей з нагоди Дня кадетів у 195-ту річницю початку Листопадового повстання заявив президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє УНН.

Деталі

Відео виступу Навроцького оприлюднив голова канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький у соцмережі X.

"Історичні події також дають урок для сучасної Польщі та поляків: немає жодних домовленостей з москалями ні в 19 столітті, ні в 20 столітті, ні в 21 столітті. Є лише брехня, бажання відібрати їхній дух і бажання знищити. Це урок, який ми всі повинні засвоїти, з глибокою вірою в польських кадетів, офіцерів і генералів", - сказав Навроцький.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький обмежив свою поїздку до Угорщини, відмовившись від зустрічі з прем'єром Віктором Орбаном. Це рішення прийнято через візит Орбана до москви, що викликало занепокоєння у Варшаві.

