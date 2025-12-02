"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что с Россией не может быть никаких договоренностей, поскольку Москва действует на основе лжи. Он подчеркнул, что исторические события подтверждают неизменность этой позиции.
Подробности
Видео выступления Навроцкого обнародовал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в соцсети X.
"Исторические события также дают урок для современной Польши и поляков: нет никаких договоренностей с москалями ни в 19 веке, ни в 20 веке, ни в 21 веке. Есть только ложь, желание отобрать их дух и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, с глубокой верой в польских кадетов, офицеров и генералов", - сказал Навроцкий.
Prezydent RP @NawrockiKn podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego w 195. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego: ,,Wydarzenia historyczne stanowią lekcję także dla… pic.twitter.com/8UH5JS2MLo
Напомним
Президент Польши Кароль Навроцкий ограничил свою поездку в Венгрию, отказавшись от встречи с премьером Виктором Орбаном. Это решение принято из-за визита Орбана в Москву, что вызвало беспокойство в Варшаве.
