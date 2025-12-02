"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ

В отношениях с Россией не может быть никаких договоренностей, поскольку Москва действует на основе лжи. Об этом во время торжеств по случаю Дня кадетов в 195-ю годовщину начала Ноябрьского восстания заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает УНН.

Видео выступления Навроцкого обнародовал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в соцсети X.

"Исторические события также дают урок для современной Польши и поляков: нет никаких договоренностей с москалями ни в 19 веке, ни в 20 веке, ни в 21 веке. Есть только ложь, желание отобрать их дух и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, с глубокой верой в польских кадетов, офицеров и генералов", - сказал Навроцкий.

Z Moskalami nie ma żadnych porozumień. Tam jest tylko kłamstwo, chęć zabrania ducha i chęć zniszczenia‼️



Prezydent RP @NawrockiKn podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego w 195. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego: ,,Wydarzenia historyczne stanowią lekcję także dla… pic.twitter.com/8UH5JS2MLo — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) November 30, 2025

