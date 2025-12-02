"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ

$42.270.07
48.890.02
ukenru
1 декабря, 17:14 • 10064 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 16643 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 16983 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 18304 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 20871 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 21050 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 22163 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 41908 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20236 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 40399 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
93%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Третий за неделю танкер теневого флота РФ пострадал от взрыва, на этот раз у берегов Сенегала1 декабря, 14:57 • 3224 просмотра
Полицейскому, сбившему насмерть двух сестер на Полтавщине, сообщено о подозренииPhoto1 декабря, 15:58 • 4780 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 16014 просмотра
Поврежденный космический корабль "Шэньчжоу-20" вернется на Землю без экипажа для детального осмотра1 декабря, 16:59 • 7740 просмотра
Биткойн упал ниже 85 тыс. долларов из-за криптовалютного краха18:39 • 3634 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 16021 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 24293 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 33452 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 41908 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 40399 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 23416 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 26024 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 82919 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 59156 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 75415 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Шахед-136
Золото

"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что с Россией не может быть никаких договоренностей, поскольку Москва действует на основе лжи. Он подчеркнул, что исторические события подтверждают неизменность этой позиции.

"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ

В отношениях с Россией не может быть никаких договоренностей, поскольку Москва действует на основе лжи. Об этом во время торжеств по случаю Дня кадетов в 195-ю годовщину начала Ноябрьского восстания заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает УНН.

Подробности

Видео выступления Навроцкого обнародовал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в соцсети X.

"Исторические события также дают урок для современной Польши и поляков: нет никаких договоренностей с москалями ни в 19 веке, ни в 20 веке, ни в 21 веке. Есть только ложь, желание отобрать их дух и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, с глубокой верой в польских кадетов, офицеров и генералов", - сказал Навроцкий.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий ограничил свою поездку в Венгрию, отказавшись от встречи с премьером Виктором Орбаном. Это решение принято из-за визита Орбана в Москву, что вызвало беспокойство в Варшаве.

Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу24.11.25, 20:40 • 5077 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кароль Навроцкий
Варшава
Польша