Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу

Президент Польши Кароль Навроцкий пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву. Об этом Навроцкий заявил во время пресс-конференции с президентом Чехии Петером Павелом, передает УНН.

Навроцкий отметил, что Чехия является очень важным партнером, когда речь идет о двусторонних отношениях между Польшей и Украиной.

Нашим стратегическим интересом является, конечно, поддержка Украины, о чем неоднократно заявляли и поляки, и я, как президент Польши. Я жду президента Зеленского в Варшаве и надеюсь, что президент Зеленский примет мое приглашение в Варшаву