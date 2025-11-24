$42.270.11
16:43
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
16:04 • 13368 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
14:30 • 14811 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 17529 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 26675 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 25665 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 16334 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 13851 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 11776 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
24 ноября, 11:50 • 10065 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2025

Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, подчеркнув важность поддержки Украины. Он выразил надежду, что Зеленский примет его приглашение.

Президент Польши Кароль Навроцкий пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву. Об этом Навроцкий заявил во время пресс-конференции с президентом Чехии Петером Павелом, передает УНН.

Детали

Навроцкий отметил, что Чехия является очень важным партнером, когда речь идет о двусторонних отношениях между Польшей и Украиной.

Нашим стратегическим интересом является, конечно, поддержка Украины, о чем неоднократно заявляли и поляки, и я, как президент Польши. Я жду президента Зеленского в Варшаве и надеюсь, что президент Зеленский примет мое приглашение в Варшаву 

- сказал Навроцкий.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что законопроект о помощи украинским беженцам, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года, он подписал в последний раз.

Павел Башинский

