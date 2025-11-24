Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, подчеркнув важность поддержки Украины. Он выразил надежду, что Зеленский примет его приглашение.
Президент Польши Кароль Навроцкий пригласил Президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву. Об этом Навроцкий заявил во время пресс-конференции с президентом Чехии Петером Павелом, передает УНН.
Детали
Навроцкий отметил, что Чехия является очень важным партнером, когда речь идет о двусторонних отношениях между Польшей и Украиной.
Нашим стратегическим интересом является, конечно, поддержка Украины, о чем неоднократно заявляли и поляки, и я, как президент Польши. Я жду президента Зеленского в Варшаве и надеюсь, что президент Зеленский примет мое приглашение в Варшаву
Напомним
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что законопроект о помощи украинским беженцам, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года, он подписал в последний раз.