Оборона України можлива завдяки зусиллям поляків та логістичному хабу "Жешув-Ясьонка" - Навроцький

Оборона України як на початку війни, так і зараз можлива завдяки зусиллям поляків, а також функціонуванню логістичного хабу Ряшів-Ясьонка неподалік кордону з Україною. Про це під час відвідання логістичного хабу в Ясьонці у вівторок ввечері заявив президент Польщі Кароль Навроцьки, пише УНН.

Потрібно глибоко усвідомлювати, що особливо в перші місяці, але також і в наступні роки завдяки зусиллям польського народу, завдяки зусиллям польських солдатів і завдяки таким місцям, як логістичний хаб на Підкарпатті, можлива оборона України від Російської Федерації - заявив він.

Навроцький також розповів, що в хабі нині служать близько 500 польських солдатів, серед них половина солдатів територіальної оборони. Понад 95% всієї допомоги для України з понад 40 країн надходять саме через це місце.

За словами президента Польщі, його країна докладає величезних зусиль, аби польські збройні сили були значною часткою відповідальності за безпеку НАТО. Зусилля країни важливі для розбудови, з одного боку, інфраструктури, престижу та безпеки польського народу, а з іншого – у контексті союзництва з іншими країнами.

Адже ми перебуваємо на місці, яке не тільки є свідком живої історії двадцять першого століття, але й місцем, без якого не вдалося б забезпечити безпеку всього східного флангу НАТО - додав політик.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН президент Польщі Кароль Навроцький обмежив свою поїздку до Угорщини, відмовившись від зустрічі з прем'єром Віктором Орбаном. Це рішення прийнято через візит Орбана до москви, що викликало занепокоєння у Варшаві.

Також Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф заявивши, що з росією не може бути жодних домовленостей, оскільки москва діє на основі брехні. Він наголосив, що історичні події підтверджують незмінність цієї позиції.

У американсько-російських відносинах назріває перезавантаження, Навроцький мав би втрутитися - Сікорський