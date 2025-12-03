$42.330.01
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 16850 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 16596 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 28774 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 67573 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 46371 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 37323 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33305 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 59070 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55796 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Оборона України можлива завдяки зусиллям поляків та логістичному хабу "Жешув-Ясьонка" - Навроцький

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що оборона України можлива завдяки зусиллям поляків та логістичному хабу "Жешув-Ясьонка". Понад 95% всієї допомоги для України з більш ніж 40 країн надходить через цей хаб, де служать близько 500 польських солдатів.

Оборона України можлива завдяки зусиллям поляків та логістичному хабу "Жешув-Ясьонка" - Навроцький

Оборона України як на початку війни, так і зараз можлива завдяки зусиллям поляків, а також функціонуванню логістичного хабу Ряшів-Ясьонка неподалік кордону з Україною. Про це під час відвідання логістичного хабу в Ясьонці у вівторок ввечері заявив президент Польщі Кароль Навроцьки, пише УНН.

Потрібно глибоко усвідомлювати, що особливо в перші місяці, але також і в наступні роки завдяки зусиллям польського народу, завдяки зусиллям польських солдатів і завдяки таким місцям, як логістичний хаб на Підкарпатті, можлива оборона України від Російської Федерації

- заявив він.

Навроцький також розповів, що в хабі нині служать близько 500 польських солдатів, серед них половина солдатів територіальної оборони. Понад 95% всієї допомоги для України з понад 40 країн надходять саме через це місце.

За словами президента Польщі, його країна докладає величезних зусиль, аби польські збройні сили були значною часткою відповідальності за безпеку НАТО. Зусилля країни важливі для розбудови, з одного боку, інфраструктури, престижу та безпеки польського народу, а з іншого – у контексті союзництва з іншими країнами.

Адже ми перебуваємо на місці, яке не тільки є свідком живої історії двадцять першого століття, але й місцем, без якого не вдалося б забезпечити безпеку всього східного флангу НАТО

- додав політик.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН президент Польщі Кароль Навроцький обмежив свою поїздку до Угорщини, відмовившись від зустрічі з прем'єром Віктором Орбаном. Це рішення прийнято через візит Орбана до москви, що викликало занепокоєння у Варшаві.

Також Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф заявивши, що з росією не може бути жодних домовленостей, оскільки москва діє на основі брехні. Він наголосив, що історичні події підтверджують незмінність цієї позиції.

У американсько-російських відносинах назріває перезавантаження, Навроцький мав би втрутитися - Сікорський02.12.25, 12:10 • 3146 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Кароль Навроцький
благодійність
НАТО
Україна
Польща