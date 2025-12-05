Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?

Лавина трагедий, к которой может быть причастна частная одесская клиника Odrex, должна быть остановлена. Ведь человеческая жизнь – это высшая ценность. И сейчас подходящее время показать, как украинские правоохранительная, судебная и медицинская системы сотрудничают для наилучшего результата – достижения безопасности украинского пациента и восстановления справедливости. Как сейчас развивается один из крупнейших медицинских скандалов Украины за последние годы, который журналисты окрестили "Дело Odrex", читайте в материале УНН.

Ранее клиника "Одрекс" имела хорошую репутацию. Однако последние годы перечеркнули едва ли не все заслуги тех, кому доверяли украинцы – количество шокирующих историй и негативного опыта, связанного с клиникой, безумно возросло. Журналистка и писательница Зоя Казанжи, высказываясь о "Деле Odrex", подчеркнула, что владельцам скандального медицинского бизнеса стоит реально разобраться в ситуации.

Когда люди рассказывают толпами о том, что происходило в клинике "Одрекс", которая еще 2-3 года назад имела достаточно хорошую репутацию – то разве люди, возглавляющие этот бизнес, они не заинтересованы в том, чтобы это все было прилично? Чтобы узнать, что там произошло? Чтобы не защищать врача только потому, что он врач – а установить справедливость спросила Зоя Казанжи.

Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениями

Возникают логичные вопросы: Может ли владелец бизнеса "Одрекс" не знать, что происходит? Не замечать негативные отзывы, судебные иски и уголовные дела против своих врачей и клиники? Ведь "Дело Odrex", которое касается непосредственно смерти украинского девелопера Аднана Кивана – это не единичное дело против клиники и не первые ее суды.

Помимо документального фильма "Осиное гнездо", где собраны истории семей умерших пациентов клиники Odrex, многие люди осмелились рассказать собственные истории. Они записывают видео о собственном негативном опыте с Odrex в ТикТок, делятся болезненными историями в комментариях, предостерегая не обращаться в медучреждение, соглашаются дать интервью журналистам и предоставляют документы, подтверждающие их слова. Зоя Казанжи, в интервью волонтеру и общественному деятелю Дане Яровой, рассказала еще одну историю, которая ярко иллюстрирует "лечение" в Odrex.

Это очень дорогая клиника. И когда люди рассказывают, например, у меня у родного человека биопсию взяли 6-го числа, отправили в Киев, 14-го получили из Киева ответ, а нам сказали 17-го числа. То есть 11 дней прошло. А моя родственница все это время лежала в палате интенсивной терапии. Мы за это платили сумасшедшие деньги. Это нормально? - спрашивает Зоя Казанжи.

О схожем подходе к бизнесу в Odrex рассказал сын умершей в стенах клиники женщины. Мужчина вспоминает, клиника знала, что его мать не спасти – но ежедневно выкачивала из семьи все больше и больше денег. Последние несколько недель лечения семья больной женщины платила Odrex 120 000 грн в сутки. После ее смерти – клиника "Одрекс" отказала родным в вскрытии.

Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"

Журналистка Зоя Казанжи призвала владельцев бизнеса Odrex быть честными. Перестать препятствовать следствию – "открыть карты". Ведь, если у клиники, как они говорят, все действительно чисто – чего они боятся? Зачем пытаются перевести очередную историю о трагической смерти пациента из-за возможной врачебной халатности, в плоскость "рейдерства бизнеса"? Ведь семья Аднана Кивана уже неоднократно заявляла, что им не нужна клиника Odrex, им нужна справедливость.