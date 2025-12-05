$42.180.02
11:17 • 498 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 4844 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 13657 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 27894 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 38728 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 34983 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 58326 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 33740 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 56085 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24372 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
публикации
Эксклюзивы
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Одесская клиника Odrex оказалась в эпицентре скандала из-за многочисленных негативных отзывов и судебных исков. Журналисты призывают владельцев бизнеса перестать "вставлять палки в колеса" следствию и начать сотрудничать. Ведь если клинике нечего скрывать – к чему сопротивление?

Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?

Лавина трагедий, к которой может быть причастна частная одесская клиника Odrex, должна быть остановлена. Ведь человеческая жизнь – это высшая ценность. И сейчас подходящее время показать, как украинские правоохранительная, судебная и медицинская системы сотрудничают для наилучшего результата – достижения безопасности украинского пациента и восстановления справедливости. Как сейчас развивается один из крупнейших медицинских скандалов Украины за последние годы, который журналисты окрестили "Дело Odrex", читайте в материале УНН. 

Ранее клиника "Одрекс" имела хорошую репутацию. Однако последние годы перечеркнули едва ли не все заслуги тех, кому доверяли украинцы – количество шокирующих историй и негативного опыта, связанного с клиникой, безумно возросло. Журналистка и писательница Зоя Казанжи, высказываясь о "Деле Odrex", подчеркнула, что владельцам скандального медицинского бизнеса стоит реально разобраться в ситуации. 

Когда люди рассказывают толпами о том, что происходило в клинике "Одрекс", которая еще 2-3 года назад имела достаточно хорошую репутацию – то разве люди, возглавляющие этот бизнес, они не заинтересованы в том, чтобы это все было прилично? Чтобы узнать, что там произошло? Чтобы не защищать врача только потому, что он врач – а установить справедливость

спросила Зоя Казанжи.

Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениями01.12.25, 14:30 • 53072 просмотра

Возникают логичные вопросы: Может ли владелец бизнеса "Одрекс" не знать, что происходит? Не замечать негативные отзывы, судебные иски и уголовные дела против своих врачей и клиники? Ведь "Дело Odrex", которое касается непосредственно смерти украинского девелопера Аднана Кивана – это не единичное дело против клиники и не первые ее суды. 

Помимо документального фильма "Осиное гнездо", где собраны истории семей умерших пациентов клиники Odrex, многие люди осмелились рассказать собственные истории. Они записывают видео о собственном негативном опыте с Odrex в ТикТок, делятся болезненными историями в комментариях, предостерегая не обращаться в медучреждение, соглашаются дать интервью журналистам и предоставляют документы, подтверждающие их слова. Зоя Казанжи, в интервью волонтеру и общественному деятелю Дане Яровой, рассказала еще одну историю, которая ярко иллюстрирует "лечение" в Odrex. 

Это очень дорогая клиника. И когда люди рассказывают, например, у меня у родного человека биопсию взяли 6-го числа, отправили в Киев, 14-го получили из Киева ответ, а нам сказали 17-го числа. То есть 11 дней прошло. А моя родственница все это время лежала в палате интенсивной терапии. Мы за это платили сумасшедшие деньги. Это нормально?

- спрашивает Зоя Казанжи.

О схожем подходе к бизнесу в Odrex рассказал сын умершей в стенах клиники женщины. Мужчина вспоминает, клиника знала, что его мать не спасти – но ежедневно выкачивала из семьи все больше и больше денег. Последние несколько недель лечения семья больной женщины платила Odrex 120 000 грн в сутки. После ее смерти – клиника "Одрекс" отказала родным в вскрытии. 

Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"04.12.25, 17:01 • 58316 просмотров

Журналистка Зоя Казанжи призвала владельцев бизнеса Odrex быть честными. Перестать препятствовать следствию – "открыть карты". Ведь, если у клиники, как они говорят, все действительно чисто – чего они боятся? Зачем пытаются перевести очередную историю о трагической смерти пациента из-за возможной врачебной халатности, в плоскость "рейдерства бизнеса"? Ведь семья Аднана Кивана уже неоднократно заявляла, что им не нужна клиника Odrex, им нужна справедливость. 

Семья хочет справедливости. Я думаю, что общество тоже хочет понимать, что произошло. Пожалуйста, все карты открыты: давайте, участвуйте в расследовании, а не в "заказняках". Предоставляйте всю документацию. Насколько я знаю, когда произошла выемка документов, начались крики со стороны "Одрекса". Кстати, это не первый судебный иск, есть еще судебные иски к "Одрексу

- резюмировала журналистка.

Лилия Подоляк

