Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениями

Число жертв Odrex неуклонно растет. Пациенты и родственники тех, кто пострадал от лечения там, смелее рассказывают свои истории. Их главная мотивация – добиться справедливости и уберечь других от возможной трагедии, которая, по их словам, может ждать пациента в стенах этой частной больницы. О том, что может произойти с человеком, который доверяет свое здоровье клинике "Одрекс", читайте в материале УНН.

История, которая едва не закончилась трагедией, началась с операции по замене тазобедренного сустава в клинике Odrex. По словам дочери пострадавшей, которая решила сохранить анонимность, ее мать сломала шейку бедра, поэтому было принято решение протезировать тазобедренный сустав. Операция в Odrex стоила 220 тыс. грн и, как показалось семье сразу после ее завершения, прошла успешно.

Пациентку после операции отправили домой, однако ее состояние не стабилизировалось, а наоборот ухудшилось. Как рассказала ее дочь "Справедливому журналисту", послеоперационные швы не заживали и интенсивно выделяли жидкость, похожую на гной. Дочь пациентки сообщала врачу о ситуации: присылала фотографии, рассказывала детали, спрашивала, так ли должно быть. Через 2 месяца, когда врач все-таки пригласил их с мамой на осмотр, исследование выявило у женщины серьезное инфекционное заражение. Поэтому пациентке сделали повторную операцию. Как рассказала дочь пострадавшей – врачи изъяли протез, обработали и поставили заново. Хотя, как отмечают ведущие ортопедические институты, инфекционное поражение требует замены импланта на другой, временный. До тех пор, пока инфекция не будет преодолена. Поэтому такие действия врачей Odrex дочь пострадавшей назвала нарушением стандартов лечения.

Что касается загадочной инфекции, которая непонятно откуда взялась у пациентки Odrex, – оказалось, что это pseudomonas aeruginosa. Бактерия, являющаяся признаком внутрибольничной инфекции, передается через загрязненную воду, медицинское оборудование и грязные руки медиков. Именно заражение этой бактерией в клинике Odrex привело к тому, что пациентка была вынуждена пройти через повторную операцию и значительное ухудшение состояния здоровья. В целом второй этап лечения в Odrex занял 52 дня, а стоил семье примерно 600 тыс. грн.

Когда оказалось, что у дочери нет денег, чтобы заплатить за повторное лечение матери, ведь она не рассчитывала ни на заражение инфекцией, ни на повторную операцию, ни на продленный срок лечения матери в клинике – "Одрекс" подал на нее в суд.

И хотя на личной встрече медицинский директор клиники Odrex Дмитрий Гавриченко рассказывал дочери пострадавшей об инфекции – в анамнезе ее не указано. Более того, Гавриченко, по словам дочери пострадавшей, признал – то, что произошло с ее матерью, это ошибка врачей клиники.

Но история с инфицированием пациента во время операции в Odrex – далеко не первая и, к сожалению, не единственная. Случаи заражения прямо на операционном столе встречаются в историях пострадавших с тревожной регулярностью. Что может свидетельствовать – речь идет не о единичных ошибках врачей, а о системном отсутствии инфекционного контроля в частной больнице "Одрекс".

Владимир обратился в Odrex без признаков тяжелого состояния. Чувствовал слабость, которая требовала диагностики. После осмотра ему сообщили, что ситуация якобы критическая и мужчину необходимо немедленно оперировать. Он согласился, доверившись врачам. Операцию провели без промедлений.

Уже на следующий день жене пациента Ирине показали рентгеновский снимок: легкие ее мужа были поражены на 85%. Из-за стремительного ухудшения дыхания и нарастающей одышки медики решили ввести Владимира в медикаментозную кому. Впоследствии в клинике сообщили, что резкое поражение легких вызвано заражением бактерией Serratia marcescens.

Важно! Бактерия Serratia marcescens достаточно специфична, не живет в атмосфере и не передается воздушно-капельным путем. Заразиться ею можно в основном через грязные руки медицинского персонала, интубационные трубки, катетеры, эндоскопические инструменты, другие инвазивные системы, а также через нестерильные растворы или медицинские материалы в случае нарушения правил хранения. Этот возбудитель является классическим маркером внутрибольничной инфекции, которая возникает в условиях нарушения инфекционного контроля.

Ирина неоднократно спрашивала, как опасный возбудитель мог оказаться в организме ее мужа? В ответ от врачей слышала лишь: "Это реанимация. Здесь можно подхватить все, что угодно". Подобные слова могут свидетельствовать о том, что условия реанимации Odrex не соответствуют лицензионным условиям медицинских учреждений.

В медикаментозной коме Владимир провел несколько недель, потеряв около 15 кг преимущественно мышечной массы. Из-за вероятной антисанитарии в Odrex он фактически оказался "прикованным" к аппаратам – хотя причина обращения в больницу не предусматривала ни длительного лечения, ни реанимационных мероприятий, ни медикаментозной комы. Вместо короткой госпитализации или амбулаторного лечения мужчина провел в клинике почти месяц, а семья вынуждена была оплачивать огромные счета. Когда средства закончились, по словам Ирины, врач предложил "выключить свет, если больше нечем платить".

Владимир чудом выжил. Однако, в выписке пациента нет ни одного упоминания о заражении бактерией Serratia marcescens – как будто ее никогда и не было.

Схожесть ситуации может указывать на то, что для клиники Odrex инфицирование пациента специфическими бактериями во время операции скорее норма, чем исключение из правил. Кроме того, как свидетельствуют родные пострадавших, одесская частная клиника в обоих случаях скрыла факт инфицирования в официальных документах, не указав ни слова о бактериях в анамнезах своих пациентов. Что по сути может быть признаком подделки медицинской документации.

Документальный фильм о жертвах Odrex "Осиное гнездо"

Еще больше историй жертв клиники Odrex показано в документальном фильме "Осиное гнездо". Независимо от диагноза пациенты клиники "Одрекс" попадали в одинаковый сценарий: сначала – оптимистичные обещания, потом – внезапные "осложнения", увеличение счетов, давление, требования и угрозы от администрации клиники.

Так Светлана Гук описывает, как после операции ее муж оказался на грани жизни и смерти, а уход за ним превратился в бесконечные счета. Женщина утверждает, что клиника удерживала тело мужа на аппаратах даже после клинической смерти, пытаясь увеличить оплату за его пребывание в больнице. А еще клиника подала на нее в суд после того, как она не смогла заплатить.

В фильме звучит и история семьи Тоткайло, которую рассказывает дочь умершего – ее отцу провели курс агрессивной химиотерапии в Odrex, против которой возражал консилиум врачей в Киеве. После возвращения домой состояние ее отца резко ухудшилось, а обращения Кристины к врачам Odrex заканчивались словами: "Сегодня выходной. Звоните с понедельника". Отец Кристины умер, и она убеждена, что именно противопоказанная химиотерапия, халатность и безразличие в частной больнице – стали фатальными.

Смерть Аднана Кивана во время лечения в Odrex

Лавина новых историй от пострадавших и родных тех, кто больше не может говорить за себя – демонстрирует то, что смерти и осложнения у пациентов в "Одрексе" из-за возможной халатности медицинского персонала не являются редкостью. Это выглядит, как систематические нарушения, что, к сожалению, является нормой.

Но общество все же имеет надежду на восстановление справедливости. Украинская медицинская система сфокусирована на так называемом "деле Odrex". С одной стороны правоохранители, 2 уголовных производства врачам, по делу о смерти пациента Аднана Кивана, внеочередная проверка Минздрава лицензионных условий ООО "Дом медицины" – под которой работал бренд Odrex в период смерти девелопера, поддержка необходимости проверки клиники со стороны общественных деятелей и журналистов. С другой стороны – быстрая смена лицензий на официальном сайте клиники Odrex и заявления адвокатов о якобы "давлении на бизнес", которые не имеют ничего общего со смертями пациентов. Удастся ли украинской медицинской и правоохранительной системам найти правду и справедливость – покажет только время.