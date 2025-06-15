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Израиль рассматривает ликвидацию верховного лидера Ирана

Киев • УНН

 • 1650 просмотра

Израиль не исключает физическое устранение верховного лидера Ирана, если Тегеран продолжит разработку ядерного оружия. Решение будет зависеть от оценок безопасности и геополитической ситуации.

Израиль рассматривает ликвидацию верховного лидера Ирана

Израиль не исключает физического устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи как одного из вариантов противодействия ядерной программе Тегерана. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, передает УНН.

Детали

Чиновник Израиля заявил, что убийство Хаменеи "не является табу" для израильского государства и рассматривается как потенциальный сценарий в случае дальнейшего продвижения Ирана к созданию ядерного оружия.

Чиновник подчеркнул, что война между Израилем и Ираном будет продолжаться до тех пор, пока Тегеран не откажется от своей ядерной программы или пока Израиль не лишит его такой возможности окончательно.

Политический обозреватель израильского телеканала Channel 12 Амит Сегал, ссылаясь на источник в правительстве, отметил, что решение о возможном устранении Хаменеи будет зависеть от ряда факторов, включая оценки безопасности и геополитическую ситуацию.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.   

Армия обороны Израиля ликвидировала командующего ВВС Корпуса стражей исламской революции Амира Али Хаджизаде. Вместе с ним была ликвидирована и самая высокая цепочка командования ВВС. 

Израиль готовил удары по Ирану в течение восьми месяцев – Axios13.06.25, 14:04 • 2864 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Иран
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