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Израиль готовил удары по Ирану в течение восьми месяцев – Axios

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Израиль начал операцию по ликвидации ядерного потенциала Ирана, которая может занять несколько недель. Ее в ЦАХАЛ готовили 8 месяцев. Операция направлена против ядерного потенциала Ирана.

Израиль готовил удары по Ирану в течение восьми месяцев – Axios

Военная операция Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана и руководства Корпуса стражей исламской революции готовилась в режиме секретности более восьми месяцев. Она может затянуться на несколько недель. Об этом передает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Отмечается, что кампания, официально начатая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, имеет целью "ликвидацию" ядерного потенциала Ирана и его арсенала баллистических ракет. По оценкам израильских чиновников, операция может длиться по меньшей мере несколько дней или даже недель.

В первые часы после начала ударов, по данным издания, Израиль пытался уничтожить иранских ученых-ядерщиков, которых считают причастными к созданию ядерного оружия. Сообщается о по меньшей мере двух ликвидированных ученых из ориентировочного списка в 25 человек. Также ликвидированы несколько высокопоставленных иранских генералов, в частности командира Корпуса стражей исламской революции и начальника штаба.

Израиль использует не только авиаудары, но и диверсионные операции. По данным источников, сотрудники "Моссада" работают непосредственно на территории Ирана, осуществляя подрывную деятельность на объектах ПВО и ракетной инфраструктуры.

Ожидается, что в ближайшие дни Израиль продолжит наносить удары по подземным ядерным объектам, в частности в Натанзе, а также по объектам оборонной промышленности.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. В Иране заявили о гибели 6 ученых-ядерщиков.

В Иране после израильских ударов подняли красный флаг мести.

Иран обратился в Организацию Объединенных Наций с требованием неотложно созвать заседание Совета Безопасности по поводу массированных ударов со стороны Израиля, которые Тегеран назвал беспрецедентными.

Новая волна ударов по Ирану: взрывы в Тебризе и Ширазе – СМИ13.06.25, 14:24 • 1068 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Новости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Организация Объединенных Наций
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Иран
Tesla
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