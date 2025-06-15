День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня

Сегодня, 15 июня, в Украине отмечают День отца, призванный выразить благодарность мужчинам, вовлеченным в воспитание детей и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня, - пишет УНН.

День отца в Украине

В Украине, как и во многих странах мира, чествуют День отца - событие, призванное выразить благодарность мужчинам, которые выполняют роль заботливых и ответственных родителей. Этот праздник приходится на третье воскресенье июня, и в этом году его отмечают 15 июня.

Идея чествования отцов возникла в Соединенных Штатах еще в 1910 году, когда американка Сонора Смарт Додд, которая выросла вместе с пятью братьями и сестрами под опекой отца-одиночки, предложила основать специальный день для пап. Ее инициатива нашла поддержку, и уже в XXI веке День отца признан во многих странах официальным праздником.

В Украине праздник закрепили на государственном уровне в 2019 году, и хотя он еще не стал таким популярным, как День матери, все больше людей стремятся отмечать его семейным кругом. Провести этот день вместе с папой - отличный способ укрепить отношения. Совместные прогулки, поездки на природу или даже обычный звонок - все это важно для поддержания родственных связей.

Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми

15 июня международное сообщество обращает внимание на еще одну важную дату - Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми (WEAAD). Праздник был основан в 2011 году по инициативе Международной сети по предотвращению насилия над пожилыми людьми и Всемирной организации здравоохранения.

Этот день имеет целью привлечь внимание к проблемам дискриминации, насилия и игнорирования потребностей людей пожилого возраста. По прогнозам ООН, к середине XXI века около 20% населения планеты будут составлять лица старшего возраста, а больше всего этот рост будет наблюдаться в развивающихся странах.

Признание почтенного возраста как общественной ценности - главный месседж этого дня. Важно не только поддерживать старших, но и защищать их права на достойную жизнь и уважение.

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День медицинского работника

15 июня украинские медики принимают искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем медицинского работника. И хотя официально празднование в Украине перенесли на 27 июля по традиции многие продолжают поздравлять врачей, медсестер и работников здравоохранения в третье воскресенье июня.

Праздник берет начало еще с 1980 года, а в Украине он утвержден отдельным указом в 1994-м. Сегодня это не только день чести и благодарности, но и возможность напомнить о важности профилактики и системной поддержки здоровья населения.

В этот день по всей стране проводят благотворительные акции, просветительские мероприятия, флешмобы в поддержку медицинского сообщества, которое ежедневно стоит на страже нашей жизни.

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День пророка Амоса

15 июня в православном церковном календаре отмечен как день памяти пророка Амоса - одного из малых пророков Ветхого Завета. Амос родился в городке Текоя, вблизи Вифлеема, и был простым пастухом. Однако Бог избрал его для великой миссии - призвать израильтян к покаянию.

Амос пророчествовал об угрозе от ассирийцев, если народ не изменит своей грешной жизни. Его послания вызвали возмущение у жреца Амасии, который жестоко избил пророка. От полученных ран Амос умер, но его пророческие слова остались в "Книге пророка Амоса".

День памяти преподобного Иеронима

В этот же день чествуют еще одного выдающегося святого преподобного Иеронима Стридонского, известного также как блаженный Иероним. Он родился около 340 года в городе Стридон (на территории современной Хорватии или Словении) и был одним из самых образованных богословов своего времени.

Иероним получил блестящее образование в Риме, сперва увлекся мирской жизнью, но позже решил посвятить себя Богу. Он осуществил перевод Священного Писания на латынь — так называемая Вульгата, которая стала канонической для Западной Церкви.

Прожив значительную часть жизни в Вифлееме в строгой аскезе, он умер в 420 году, оставив после себя весомый след в христианской традиции и культуре.

День пресвитера Стридонского

Блаженный Иероним Стридонский родился в христианской семье в Стридоне (Далмация). Образование получил в Риме, где сперва подвергся влиянию светской жизни, но впоследствии принял крещение и решил посвятить себя Богу. После путешествий в Галлию и Сирию он поселился в монастыре, где углубился в изучение Священного Писания и языков.

Из-за церковных споров был вынужден покинуть монастырь, получил сан пресвитера и впоследствии перебрался в Рим, где обличал пороки христианской общины, что привело к его изгнанию. Поселившись в Вифлееме, Иероним вел суровую аскетическую жизнь, занимался богословскими трудами и осуществил перевод Библии на латинский язык — Вульгату, которая стала канонической для Западной Церкви. Умер в 420 году в Вифлееме.

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