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Папа Римский поддержал установление общей даты Пасхи для всех христиан

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Католическая церковь открыта к поиску решения для совместного празднования Пасхи, чтобы не нарушить принципы Никейского собора. Это придаст большей силы проповеди Евангелия.

Папа Римский поддержал установление общей даты Пасхи для всех христиан

Католическая церковь готова к установлению общей даты Пасхи для всех христиан. Об этом заявил Папа Римский Лев XIV, сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

Отмечается, что соответствующее заявление Папы прозвучало во время встречи в Риме, посвященной 1700-летию Никейского собора и католическо-православному единству.

В этом году, когда все христиане отмечали Пасху в один и тот же день, хочу подтвердить открытость Католической церкви к поиску решения, которое бы способствовало совместному празднованию воскресения Господа

- сказал понтифик.

Папа Лев XIV отметил, что есть несколько решений, которые позволят христианам вместе праздновать "Праздник над праздниками", чтобы не нарушить принципа Никейского собора.

Он добавил, что совместное празднование Пасхи "придает большей миссионерской силы нашей проповеди имени Иисуса и спасения, рожденного верой в спасительную истину Евангелия".

Напомним

Папа Римский Лев XIV решительно призвал прекратить войну в Украине, особенно после новых серьезных нападений. Он отметил необходимость "поддерживать каждую инициативу для диалога и мира".

путин заверил Папу Римского в стремлении к миру, обвинив Киев в эскалации04.06.25, 19:31 • 3436 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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Рим
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