Папа Римський підтримав встановлення спільної дати Великодня для всіх християн
Київ • УНН
Католицька церква відкрита до пошуку рішення для спільного святкування Великодня, щоб не порушити принципи Нікейського собору. Це надасть більшої сили проповіді Євангелія.
Католицька церква готова до встановлення спільної дати Великодня для всіх християн. Про це заявив Папа Римський Лев XIV, інформує УНН з посиланням на Vatican News.
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Зазначається, що відповідна заява Папи пролунала під час зустрічі в Римі, присвяченій 1700-річчю Нікейського собору та католицько-православній єдності.
Цьогоріч, коли усі християни відзначали Великдень в один і той же день, хочу підтвердити відкритість Католицької церкви до пошуку рішення, яке б сприяло спільному святкуванню воскресіння Господа
Папа Лев XIV зауважив, що є кілька рішень, які дозволять християнам разом святкувати "Свято над святами", щоб не порушити принципу Нікейського собору.
Він додав, що спільне святкування Великодня "надає більшої місіонерської сили нашій проповіді імені Ісуса та спасіння, народженого вірою у спасительну істину Євангелія".
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