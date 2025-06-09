Папа Римський підтримав встановлення спільної дати Великодня для всіх християн

Католицька церква готова до встановлення спільної дати Великодня для всіх християн. Про це заявив Папа Римський Лев XIV, інформує УНН з посиланням на Vatican News.

Зазначається, що відповідна заява Папи пролунала під час зустрічі в Римі, присвяченій 1700-річчю Нікейського собору та католицько-православній єдності.

Цьогоріч, коли усі християни відзначали Великдень в один і той же день, хочу підтвердити відкритість Католицької церкви до пошуку рішення, яке б сприяло спільному святкуванню воскресіння Господа