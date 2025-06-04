путін запевнив Папу Римського у прагненні миру, звинувативши Київ в ескалації
Київ • УНН
російські ЗМІ повідомили про телефонну розмову путіна з Папою Римським, де диктатор висловив зацікавленість у мирному врегулюванні, водночас звинувачуючи Україну в ескалації конфлікту та тероризмі.
російський диктатор володимир путін провів телефонні перемовини з папою Римським Левом XIV. У кремлі заявили, що путін у розмові з Папою Римським буцімто підтвердив зацікавленість у досягненні миру в Україні політико-дипломатичним шляхом. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
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Під час обміну думками щодо ситуації в Україні путін підтвердив зацікавленість у досягненні миру політико-дипломатичним шляхом, і наголосив, що для остаточного, справедливого та всеосяжного вирішення кризи необхідно усунути її першопричини
У контексті поновлення прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі російський диктатор акцентував, що "російська сторона вживає всіх можливих заходів для возз'єднання дітей із родичами". Та поскаржився папі Римському, що "київський режим робить ставку на ескалацію конфлікту".
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путін також відзначив готовність понтифіка сприяти врегулюванню кризи, зокрема, за участь Ватикану на деполітизованій основі у вирішенні гострих гуманітарних питань.
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Крім того, російський диктатор "висловив сподівання, що Святий Престол активніше виступатиме на підтримку свободи віросповідання в Україні".
путін також розповів Папі Римському про якийсь міфічний "здійснений днями Києвом удар по мирних жителях", який буцімто "однозначно кваліфікується у міжнародному праві як тероризм".
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Нагадаємо
Раніше сьогодні російський диктатор заявив, що не бачить можливості переговорів з Україною на вищому рівні, називаючи українську владу "терористичною". путін заявив, що перепочинок у бойових діях буде використано для підготовки терактів.