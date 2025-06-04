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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
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путін запевнив Папу Римського у прагненні миру, звинувативши Київ в ескалації

Київ • УНН

 • 1408 перегляди

російські ЗМІ повідомили про телефонну розмову путіна з Папою Римським, де диктатор висловив зацікавленість у мирному врегулюванні, водночас звинувачуючи Україну в ескалації конфлікту та тероризмі.

путін запевнив Папу Римського у прагненні миру, звинувативши Київ в ескалації

російський диктатор володимир путін провів телефонні перемовини з папою Римським Левом XIV. У кремлі заявили, що путін у розмові з Папою Римським буцімто підтвердив зацікавленість у досягненні миру в Україні політико-дипломатичним шляхом. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Під час обміну думками щодо ситуації в Україні путін підтвердив зацікавленість у досягненні миру політико-дипломатичним шляхом, і наголосив, що для остаточного, справедливого та всеосяжного вирішення кризи необхідно усунути її першопричини

- йдеться у повідомленні кремля, яке пошири росЗМІ.

У контексті поновлення прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі російський диктатор акцентував, що "російська сторона вживає всіх можливих заходів для возз'єднання дітей із родичами". Та поскаржився папі Римському, що "київський режим робить ставку на ескалацію конфлікту".

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путін також відзначив готовність понтифіка сприяти врегулюванню кризи, зокрема, за участь Ватикану на деполітизованій основі у вирішенні гострих гуманітарних питань.

Мир можливий чи путін грає: Рютте заявив, що потрібно перевірити російського диктатора за допомогою переговорів04.06.25, 15:15 • 2792 перегляди

Крім того, російський диктатор "висловив сподівання, що Святий Престол активніше виступатиме на підтримку свободи віросповідання в Україні".

путін також розповів Папі Римському про якийсь міфічний "здійснений днями Києвом удар по мирних жителях", який буцімто "однозначно кваліфікується у міжнародному праві як тероризм".

Папа Римський закликав об'єднатися в молитві за мир в Україні після жорстоких обстрілів рф28.05.25, 17:42 • 2602 перегляди

Нагадаємо

Раніше сьогодні російський диктатор заявив, що не бачить можливості переговорів з Україною на вищому рівні, називаючи українську владу "терористичною". путін заявив, що перепочинок у бойових діях буде використано для підготовки терактів.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітика
Лев XIV
Стамбул
Україна
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