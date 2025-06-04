путин заверил Папу Римского в стремлении к миру, обвинив Киев в эскалации
Киев • УНН
Российские СМИ сообщили о телефонном разговоре путина с Папой Римским, где диктатор выразил заинтересованность в мирном урегулировании, в то же время обвиняя Украину в эскалации конфликта и терроризме.
российский диктатор владимир путин провел телефонные переговоры с папой Римским Львом XIV. В кремле заявили, что путин в разговоре с Папой Римским якобы подтвердил заинтересованность в достижении мира в Украине политико-дипломатическим путем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В ходе обмена мнениями о ситуации в Украине путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем, и подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить ее первопричины
В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле российский диктатор акцентировал, что "российская сторона принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками". И пожаловался папе Римскому, что "киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта".
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путин также отметил готовность понтифика содействовать урегулированию кризиса, в частности, за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов.
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Кроме того, российский диктатор "выразил надежду, что Святой Престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания в Украине".
путин также рассказал Папе Римскому о каком-то мифическом "совершенном на днях Киевом ударе по мирным жителям", который якобы "однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм".
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Напомним
Ранее сегодня российский диктатор заявил, что не видит возможности переговоров с Украиной на высшем уровне, называя украинскую власть "террористической". путин заявил, что передышка в боевых действиях будет использована для подготовки терактов.