путин заверил Папу Римского в стремлении к миру, обвинив Киев в эскалации

$41.640.02
47.430.08
ukenru
россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
Эксклюзив
17:36 • 2556 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

16:52 • 8756 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

16:37 • 9730 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

14:27 • 13574 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
14:12 • 21016 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

13:08 • 21556 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
13:05 • 23401 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

12:45 • 20066 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
4 июня, 11:35 • 20924 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
4 июня, 10:14 • 30679 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0.8м/с
57%
752мм
Популярные новости

Как начиналась уникальная подготовка к спецоперации "Паутина"

4 июня, 08:26 • 42470 просмотра

Сумы почти час атаковали вражеские дроны: что известно о последствиях

4 июня, 09:45 • 32138 просмотра

Украинская разведка получила доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации

4 июня, 10:53 • 33024 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 18972 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

12:57 • 26663 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

15:03 • 12625 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

12:57 • 26762 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 94180 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 135497 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 227219 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Алексей Гончаренко

Ярослав Железняк

Владимир Зеленский

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 19050 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 71992 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 227219 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 144081 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 145339 просмотра
Актуальное

Financial Times

Бильд

DJI Mavic

Беспилотный летательный аппарат

Нью-Йорк Таймс

путин заверил Папу Римского в стремлении к миру, обвинив Киев в эскалации

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

Российские СМИ сообщили о телефонном разговоре путина с Папой Римским, где диктатор выразил заинтересованность в мирном урегулировании, в то же время обвиняя Украину в эскалации конфликта и терроризме.

путин заверил Папу Римского в стремлении к миру, обвинив Киев в эскалации

российский диктатор владимир путин провел телефонные переговоры с папой Римским Львом XIV. В кремле заявили, что путин в разговоре с Папой Римским якобы подтвердил заинтересованность в достижении мира в Украине политико-дипломатическим путем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В ходе обмена мнениями о ситуации в Украине путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем, и подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить ее первопричины

- говорится в сообщении кремля, которое распространили росСМИ.

В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле российский диктатор акцентировал, что "российская сторона принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками". И пожаловался папе Римскому, что "киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта".

россия не видит Ватикан как серьезную арену для мирных переговоров - Reuters26.05.25, 14:42 • 3296 просмотров

путин также отметил готовность понтифика содействовать урегулированию кризиса, в частности, за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов.

Мир возможен или путин играет: Рютте заявил, что нужно проверить российского диктатора с помощью переговоров04.06.25, 15:15 • 2772 просмотра

Кроме того, российский диктатор "выразил надежду, что Святой Престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания в Украине".

путин также рассказал Папе Римскому о каком-то мифическом "совершенном на днях Киевом ударе по мирным жителям", который якобы "однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм".

Папа Римский призвал объединиться в молитве за мир в Украине после жестоких обстрелов рф28.05.25, 17:42 • 2602 просмотра

Напомним

Ранее сегодня российский диктатор заявил, что не видит возможности переговоров с Украиной на высшем уровне, называя украинскую власть "террористической". путин заявил, что передышка в боевых действиях будет использована для подготовки терактов.

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Папа Лев XIV
Стамбул
Украина
Ватикан
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9