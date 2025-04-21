Использование гаджетов снижает риск деменции у пожилых людей - исследование

Использование новейших технологических устройств уменьшает риск деменции у пожилых людей. Об этом свидетельствуют результаты анализа нескольких исследований, проведенного учеными из Техаса, сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.

Подробности

Отмечается, что несмотря на беспокойство, что новейшие технологии разрушают наши когнитивные навыки, сохранение технической подкованности в дальнейшей жизни может уменьшить риск поражения мозга. Чтобы доказать это, исследователи проанализировали данные 57 предыдущих исследований, охватывавших более 411 000 человек старше 50 лет.

Статистический анализ показал, что использование новейших технологий провоцировало снижение риска когнитивных расстройств на 58 процентов. Кроме того, пользователи технологий продемонстрировали от 26 до 34 процентов более низкие показатели снижения когнитивных способностей в дальнейшем - говорится в статье.

Авторы исследования указывают, что поощрение пожилых людей к использованию технологий может быть мощным подходом к укреплению когнитивного здоровья. В частности, это может помочь стимулировать мозг, особенно когда речь идет о том, как научиться пользоваться новыми устройствами и программами.

Существует также идея, что технологии действуют как "будильник" для предотвращения падения умственных способностей и сохраняют пожилых людей более независимыми надолго – например, программы, которые помогают с напоминанием о приеме лекарств и посещении врача - пишет издание.

Авторы предполагают, что, "возможно, стоит поддерживать наши отношения с технологиями, когда мы стареем – и помогать другим делать то же самое".

Справка

Анализ был проведен нейропсихологом Джаредом Бенджем из Техасского университета в Остине и психологом и нейробиологом Майклом Скаллином из Университета Бейлора.

Напомним

Адаптивная глубокая стимуляция мозга с использованием ИИ значительно уменьшила двигательные симптомы болезни Паркинсона. Новый метод персонализирует терапию на основе активности мозга пациента в режиме реального времени.

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